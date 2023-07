Bosanac nakon velike oluje besplatno popravlja krovove u Sloveniji: "Ljudi su zahvalni"

Edis Vehabović, koji je prije sedam godina iz Bosne i Hercegovine došao u Sloveniju, više od tjedan dana ide od kuće do kuće i besplatno popravlja krovove koji su oštećeni u jakim olujama.

"Nije puno, ali se trudimo koliko možemo. Ljudi su zahvalni, mnogima su suzne oči kada stignemo. Mi smo se to jutro probudili i vidjeli što se dogodilo. Kada vidimo osobe koje su bespomoćne, morali smo pomoći. Mi smo sve to preživjeli u ratu i znamo kako je. Rado pomažemo", ispričao je Edis za N1 Slovenija. Do sada je s ekipom popravio 18 krovova.

I dalje će pomagati

Dodao je kako možda nije puno to što napravi, ali nekome jako puno znači.

"I dalje ćemo pomagati", rekao je.

Jedna stanovnica izjavila je kako će malo tko tako pomoći jer ljudi nemaju vremena. Zbog toga je, kaže, Edisu jako zahvalna te joj puno znači njegova pomoć.

Naime, ovih je dana Sloveniju pogodilo snažno nevrijeme i mnogima nanijelo štetu. Vatrogasci su nakon oluje uklanjali srušena stabla, električne i telekomunikacijske stupove, pokrivali otkrivene krovove, ispumpavali vodu iz poplavljenih objekata i prometnica te sudjelovali u evakuaciji građana s ugroženih područja.

Inače, Edis je prije tri godine pomogao ljudima u Petrinji nakon razornog potresa kada je pola grada bilo uništeno. Također, rekao je da razmišlja pomoći i Zagrepčanima koji se i dalje nose s posljedicama nevremena.