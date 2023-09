BIZARNO Pilot okrenuo avion jer je putnik dobio proljev: "Nova vrsta eksploziva"

Putnik je dva sata nakon uzlijetanja aviona na putu za Španjolsku dobio proljev, a pilot je zbog 'biološke opasnosti' morao okrenuti putnički avion natrag u Atlantu. Snimka čišćenja aviona kruži društvenim mrežama, a izazvala je urnebesne reakcije, piše Danas.hr.

Kako navodi The Guardian, tim za čišćenje radio je pet sati na vraćanju aviona u prvotno stanje, a čak su u avionu morali mijenjati i tepih nakon što su prisilno prijevremeno sletjeli.

"Diarrhea Plane " - Footage of the cabin from the Delta plane headed for Barcelona that had to be diverted to Atlanta due to a passenger having diarrhea all over the plane.#Biohazard #plane #aviation https://t.co/BoDemzjEBO pic.twitter.com/Takc9QPWSC

— FL360aero (@fl360aero) September 5, 2023