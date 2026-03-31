Bivši igrač Hajduka: "Nadam se da će Kosovo ići na SP"

Danas se igraju finala doigravanja za popunu mjesta koja vode na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku u lipnju i srpnju ove godine. Tako i reprezentacija Kosova igra najveću utakmicu u svojoj povijesti. Nakon što su u polufinalu napravili pravo čudo i na gostujućem terenu pobijedili reprezentaciju Slovačke rezultatom 4:3, večeras na stadionu "Fadil Vokrri" u Prištini dočekuju reprezentaciju Turske. Ni Turaka već 24 godine nije bilo na svjetskoj nogometnoj smotri, tako da je riječ o utakmici velikog uloga i naboja. Biti ili ne biti, to je za obje nogometne nacije.

Ekskluzivno za Dalmaciju Danas razgovarali smo s Ardijanom Koznikuom, nekad rasnim i velikim napadačem Hajduka, rekli bismo jednim od najzaslužnijih za onu prvu titulu prvaka Hrvatske, ratne 1992., kao i onu 1994.

Pozdrav, Ardijane, evo zovemo vas iz Splita povodom današnjeg finala baraža između Kosova i Turske. U Split ste došli 1990. kao najbolji igrač Kosova?

"U Splitu i u Hajduku proveo sam najljepše dane, bili smo strašna generacija, svake godine smo nešto osvajali. Došao sam i do reprezentacije Hrvatske, prvi sam Albanac koji je obukao dres Vatrenih, okitio sam se i broncom sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998., ponosan sam na to."

Eto, niste u svojoj bogatoj karijeri stigli nastupiti za reprezentaciju Kosova?

"Kako nisam, igrao sam ja neslužbene utakmice za reprezentaciju Kosova. Mi smo nacija zaluđena nogometom, a desecima godina sanjali smo svoju nezavisnost. A 2002. oprostio sam se od nogometa u utakmici između reprezentacija Kosova i Albanije pred 25.000 ljudi."

Onda je danas veliki dan u Prištini?

"Ma na čitavom Kosovu, i svugdje, sve je u znaku utakmice. Ovo je najveći događaj otkad su UEFA i FIFA priznale Kosovo i omogućile mu da igra službene utakmice. Kosovo je kompaktna momčad, ima jak napad, momčad zna i primiti golove, ali uvijek postigne gol više. Napad je respektabilan s Vedatom Muriqijem i Fisnikom Aslanijem, koji igra s Kramarićem u njemačkom Hoffenheimu, sposobni su uvijek preokrenuti utakmicu.

Velik je ovo dan, mene evo zovu za izjave sa svih strana i nadam se da ćemo se plasirati na Svjetsko prvenstvo."

Neka, Ardi, i zaslužili ste!

