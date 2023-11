BALOTAŠI U SPLITSKOJ LUČICI NE DAJU SVOJ ZOG Kaznena prijava protiv predsjednika JK Split zbog nelegalnog rušenja i ometanja posljednjeg mirnog posjednika

Oko pedesetak ljudi danas je u popodnevnim satima mirno prosvjedovalo zbog poteza Uprave Jedriličarskog kluba Split koji je koncesionar sportske lučice Spinut, a potez je bio rušenje zoga i nadstrešnice. Među njima našli su se bivši prvotimci Hajduka Ivica Šurjak i Zoran Vulić, ali i poznati splitski odvjetnik Tomislav Krka kojeg je angažirala neformalna balotaška udruga Lučica 1950. Skupština održana, čeka se upis.

- Ma vidi nas. Ima nas više nego na stadionu Dinama!

Krka nam govori kako nema tko ovdje nije igrao na balote, počevši od sudaca, odvjetnika, doktora, nogometaša, da nigdje u okolici Splita nije bilo ovakvog dobrog i lipog igrališta te da je postao simbol grada.

Samovlašće

- Oni su u problemu jer u zakonu piše da se ovdje ne smiju prat vozila, popravljati, bojati brodovi. Ono što je zabranjeno u park šumi. A ovo je sada u granici JU Park šuma Marjan. Mada bi Spinut i južna strana Marjana trebalo bit isključeno iz park šume i da tim dijelom upravlja Županija. A u ugovoru o koncesiji, između Županije i JK Split, piše u točki 10. da ako bi na području koncesije bio neki objekt koji bi po mišljenju JK Split bio nelegalan moraju pokreniti postupak da se donese rješenje o rušenju. No, oni sami preuzimaju vlast u svoje ruke. Ni država ne može rušiti bez rješenja. To je samovlašće, teško divljaštvo. Podnijeli smo kaznenu prijavu protiv JK Split i njihovog predsjednika. I protiv izvršioca. A zatražili smo i od Županije da im se oduzme koncesija - kazao je odvjetnik Krka i dodao kako postoje geodetske podloge s ucrtanim zogom te da kad je JK Split uzeo koncesiju znao da tu postoji i da ga treba održavat.

Okupljeni uglas opovrgavaju da su činili štetu ili smetali JK Split u njihovim aktivnostima na bilo koji način.

- Ovdje je prije 10 godina bio Karepovac. Mi smo sve to očistili, odradili i izgradili. Lažu da smo potirali neke članove Uprave s terena. To nema veze. Oni su nama dali ti zog, ona prijašnja uprava - ubacuju se s objašnjenjima.

Za malu dicu

Komentirali su i javno obznanjenu namjeru Uprave JK Split da će umjesto zoga biti dječje vježbalište.

- To su priče za malu dicu. Nismo mi naplaćivali termine nego su ljudi dobrovoljno davali. Nudili smo klubu i novce od tih termina, puno više nego šta uzimaju za vez, al to njih nije interesiralo. Prvo su pitali novce, a onda su odustali. Biće nisu imali pravne osnove. Ko će to više znat. Razgovarali smo o svemu, a onda je ujutro u četri i po po najvećem nevrimenu doša bager. Pa di to ima? - čude se.

- Ovi šta je doša rušit sredili su mu vez gratis, a vez za brod do sedam metri je 15.000 eura. Vidi, vezarina 50 kuna, a nami su tražili 50 eura za jedan termin od dvi ure igranja na balote. Kupili smo im 10 stolova, 10.000 kuna, na rasklapanje. To smo uzeli nami i tko god je doša, kad nam je fešta, kad počinju srdele, kad je sv. Duje. I oni to koriste, a nikad nisu rekli da smo im mi to dali - kazao nam je još jedan od prosvjednika, članova balotaške udruge koja navodno ima 101 člana.

Barcelona, hotel...

Slavni prvotimac Hajduka Ivica Šurjak govorio je o svojoj povezanosti s ljudima balotašima i zogom.

- Moj pokojni otac je tu bio i ja. Tu smo ima 50 godina, imam dva veza. Tu sam se uvijek lipo osjeća. I moj otac gušta je igrat na balote. Prije je teren bija na drugu stranu. Ovdje ima puno penzionera, ljudi kojima je ovo život. Ja sam malo mlađi.Ne može se ovo radit u 6 uri ujutro. Ne ulazim u to pravno, tu je odvjetnik. al neko ko tu živi, tko je povezan tu 40 godina. I gradonačelnik je tu bio u četvrti misec. Ako je bio neki problem mogli su se obratiti na jedan normalni način - kazao je Šurjak.

Još je bilo tu priča, o dječjim igralištima kao u Barceloni, pa i hotelima. Jer - sve je dogovoreno. I taman kad se nije imalo još šta nadožuntat, stigao je bagerista, vozač kamiona i zaštitar. Kupili se zadnji ostaci nekad popularnog zoga pred kišu.