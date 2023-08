Baka iz Hrvatske godinama na lotu igra rođendane unuka, kćeri i muža. Sad je dobila

U ponedjeljak je dugogodišnja igračica iz Labina došla podignuti svoj dobitak od 50.000 eura, osvojen u 61. kolu Lota 7. Sretnoj dobitnici ovo je prvi veliki dobitak, a redovito igra sve loto igre.

"Igram svaki dan i do sada sam na svakoj igri dobila pomalo, taman da pokrijem koliko sam uplatila", kaže. A da neće propustiti ni jedno kolo svojih omiljenih lutrijskih igara odlučila je nakon što su u jednom izvlačenju sedmice 2019. godine izvučeni baš njeni brojevi, ali ona taj put nije igrala. "To mi je bio veći šok od ovog dobitka, kad sam saznala da sam propustila uplatiti svoje brojeve, baš kad su oni izvučeni. Zato sad odigram na pretplatu, da mi je pokriven cijeli tjedan", otkriva, piše Index.

Kao što redovito igra, tako i prati TV izvlačenja, no ovog puta je u to vrijeme zalijevala vrt pa je tek kasnije, kad joj je unuk čitao dobitne brojeve shvatila da je upravo ona osvojila veliki dobitak: "Isprva sam mislila da me zeza, jer zna koje brojeve igram, ali ispalo je da su mi ipak rođendani donijeli sreću."

Bakinu dobitnu kombinaciju čine upravo rođendani njenih najmilijih – unuka, kćeri i supruga koje svaki put kombinira za Loto 6, Loto 7 i Eurojackpot. Upravo će s njima podijeliti svoj dobitak te kaže kako je uvijek vjerovala da će jednog dana osvojiti: "Uvijek me nešto vuklo, znala sam da trebam igrati, pa ću zato i sada odmah uplatiti Eurojackpot za sutra. Vidimo se opet uskoro!"

Dobitnik iz Rijeke

A upravo Eurojackpot donio je veliki dobitak u iznosu od gotovo 80.000 eura sretnom dobitniku iz Rijeke, koji je jučer stigao na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije. Ovaj igrač ne igra po ključu rođendana niti bira uvijek iste brojeve, ali je kao i dobitnica iz Labina uvijek imao vjere u mogućnost ostvarenja dobitka.

Da je upravo njegov listić dobitni provjeravao je dva puta putem SMS provjere dobitka, a kad je shvatio da je baš on osvojio vrijedni dobitak, potekle su i suze radosnice. Do sada je igrao samo Eurojackpot i to obično jednom mjesečno, no sada, prvo na redu što planira napraviti jest opet zaigrati.

Eurojackpot ovog utorka ponovno je otišao u Njemačku, pa u sutrašnjem izvlačenju igramo za 10.000.000 eura (75.345.000,00 kn). Danas je novo kolo Lota 6 gdje se igra za jackpot od 190.000 eura (1.431.555 kn).