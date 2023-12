Bahra o prvom Božiću nakon primanja sakramenata: "Osjećam se nadarena Duhom svetim, sretna sam"

Natjecateljica showa 'Ljubav je na selu' Bahra Zahirović je nedavno primila sva tri sakramenta odjednom: krštenje, prvu pričest te krizmu. Upravo zbog toga će joj ovi blagdani biti posebni, a za RTL.hr je otkrila kako ih planira provesti.

''Blagdane ću provesti doma s prijateljicom s kojom dijelim dio stanovanja. Zajedno ćemo ih provesti u toploj kući, u romantičnom ugođaju. Speći ću nešto malo kolača, ali ne puno'', ispričala je Bahra te dodala kako se osjeća blagoslovljenom.

''Otkad sam primila sakramente jako mi je poseban ovaj blagdan. Osjećam se nadarena Duhom svetim, sretna sam. Također, osjećam se posebno, idem na mise, no ne baš svaku nedjelju, ali trudim se svaku drugu. Na Badnjak ću svakako na misu i veselim se tome. Također, neki dan sam bila na Kamenitim vratima, pomolila sam se i zapalila svjećicu za sve dobre ljude i da nam bude blagoslovljeni mir na zemlji'', komentirala je sretno Bahra.

Rekla je da iako ima sada većinu sakramenata, sakrament ženidbe joj ne pada na pamet.

''Svi me zezaju kako mi nedostaje još sakrament ženidbe, no to nikako ne želim. Danas ne znaš tko je kakav, svašta se događa u svijetu, a i ne želim nikome prati gaće - brak i obaveza me ne zanimaju. Imam šanse i prilike, ali nisam za to. Želim biti sama, okružena samo prijateljima i dobrim ljudima. Molim se i posvećujem sebi", otkrila je Bahra.

Također, komentirala je kako i zašto se odlučila na odluku za primanje sakramenata

. ''S obzirom da sam tu rođena i da sam naučila takav odgoj: odlazila sam uvijek i na mise i na kamenita vrata - posložila sam si kockice i pomislila zašto ne bih ja sve napokon primila: krštenje, prvu prečest i krizmu'', rekla je Bahra te dodala kako su joj bliski prijatelji kumovi.

Bahra je trenutno zaposlena te se bavi čišćenjem ureda, a i dalje je u kontaktu s pojedinim natjecateljima showa 'Ljubav je na selu'. ''Ponekad razmijenim koju poruku sa Suzanom, Amrom i Rankom tek toliko da se vidi da se nismo zaboravili, a s Irenom popijem i prijateljske kava. Prijateljsku kavu također dogovaram i s Rankom'', rekla je Bahra.