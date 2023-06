Automobil nakon 35 godina provedenih na dnu rijeke ide na aukciju

U našim rijekama ima svega, od staklene ambalaže, plastike, namještaja pa sve do automobila misterioznog porijekla. Poseban primjer donosi HAK, a radi se o automobilu koji je više od tri desetljeća proveo na dnu rijeke.

Automobil na dnu rijeke pronašla je policija iz mjesta Landau u Bavarskoj. Nitko ne zna tko je vlasnik BMW-a 520i koji je proveo više od 35 godina na dnu rijeke Isar, a slučajno ga je pronašao jedan ribar. Njemačka vlada sada šalje automobil na dražbu.

Pitate se zašto bi nešto što je u blatu provelo više od 35 godina trebalo postići cijenu veću od one za transport do rezališta?! Automobil je iz 1970. godine, a stvari baš i nisu tako jednostavne. Očigledno je BMW serije 5 (E12) toliko duboko potonuo u blato da kisik nije imao priliku prodrijeti do olupine i zato je lim u odličnom stanju, piše HAK. Netko će se samo marati pobrinuti za unutrašnjost i poveću količinu blata…

BMW je trenutno vlasništvo pokrajine Bavarske. Javnosti će ga na aukciji ponuditi Customs Auction. Na temelju tablice moglo se utvrditi da automobil potječe iz općine Dingolfing.