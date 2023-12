Ashanti (43) čeka prvo dijete

Američka pjevačica Ashanti (43) i njezin partner Nelly (49) čekaju svoje prvo zajedničko dijete, piše Us Weekly.

Ashanti će ovo biti prvo dijete, dok reper otprije ima kćer Chanelle (29) i sina Cornella Haynesa III (24) s bivšom partnericom Channettom Valentine.

Ashanti is reportedly pregnant. It's not dilemma, it's definitely love ❤️❤️ pic.twitter.com/UExD8qKHSZ

