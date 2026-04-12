Analitičarka otkriva što pobjednik izbora u Mađarskoj znači za EU i Hrvatsku

Velik odaziv birača na izborima uglavnom ide u korist oporbenoj stranci, istaknula je u HRT-ovom Dnevniku Đana Luša, politologinja s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dodavši kako je takav odaziv ''refleksija same kampanje koja je bila konfrontirajuća, personalizirana i prljava''.

'Oporba odnosno kandidat Magyar i njegova stranka Tisza uspjeli su okupiti sve protivnike Orbana. Sve one koji se nezadovoljni situacijom u Mađarskoj, nedostatkom vladavine prava i načinom funkcioniranja pravosuđa, obrazovnim sustavom i korupcijom, rekla je. 'Vjerujem da je takva kampanja gdje je Petar Magyar odlazio u sve krajeve Mađarske i bio iznimno aktivan također mobilizirala pristaše Orbana, dodala je.

Europska unija se nada velikom zaokretu u vanjskoj politici Mađarske ako Peter Magyar osvoji vlast, ali činjenica je da on dijeli neka od stajališta Viktora Orbana po tom pitanju, poglavito što se tiče protivljenja paktu o migracijama te protivljenju slanja oružja u Ukrajinu, za što Luša smatra da će ''doći do evolucije u Mađarskoj vanjskoj politici, ali ne revolucije''.

'Petar Magyar je dijete tog sistema koji se sada bori protiv sistema. Potiče iz iste stranke, a supruga mu je bila ministrica pravosuđa. EU bi mogao profitirati od činjenice da će lakše komunicirati s Magyarom te u nekim situacijama ipak biti olakšano donošenje odluka, da Mađarska neće ulagati veto na ključne politike poput pomoći Ukrajini, smatra Luša.

Što se tiče promjene odnosa spram Hrvatske pobijedi li Magyar, Luša smatra da će na političkoj razini ''situacija ostati više-manje ista''.

'To je politika koja je temeljena na suverenizmu, nacionalnim mađarskim interesima te energetici, gdje naravno štitite svoje vlastite interese. Magyar će kao i u politici prema EU-u, kao i prema globalnoj politici, biti možda umjereniji u retorici te poželjniji sugovornik, ali mislim da se u principu politika prema Hrvatskoj neće drastično mijenjati, rekla je. U slučaju da Orban izgubi izbore, Luša ne očekuje pokretanje istraga s obzirom da je on ''namjestio takav cijeli sustav u Mađarskoj da kontrolira sudbenu vlast'' te stoga ne vjeruje da će se ''u prvih nekoliko godina bilo što mijenjati''.

'Za takve odluke trebate imati dvotrećinsku većinu u parlamentu, a nisam sigurna da će biti tako uvjerljiva pobjeda Tisze da će ostvariti tu veliku većinu u Mađarskoj, zaključila je.