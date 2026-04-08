Al Jazeera: Izrael je ubio našeg novinara

Al Jazeerin novinar poginuo je nakon napada izraelskog drona u Pojasu Gaze, javlja medij.

Izrael je bio odgovoran za dvije trećine svih novinarskih smrti u svjetskim ratnim zonama u 2025. i 2024.

Izraelski napad pogodio je vozilo u kojem se nalazio dopisnik Al Jazeere Mubasher Mohammed Wishah, piše Ibrahim al-Khalili iz Gaze.

Bio je meta napada i brutalno je ubijen dok je vozio glavnom cestom u gradu Gazi. Ubojstvom Wishaha broj palestinskih novinara koje je Izrael ubio od početka rata u listopadu 2023. porastao je na 262, dodaje kolega ubijenog Wishaha.

Situacija u gradu Gazi postaje sve teža u svjetlu kontinuiranih kršenja „primirja” od strane izraelske vojske.

Prošlo je gotovo šest mjeseci otkako je na snagu stupilo „primirje” uz posredovanje SAD-a, a izraelska kršenja se nastavljaju – uključujući ciljanje novinara poput Wishaha, koji je izvještavao o genocidnom ratu od prvog dana.

Ured za medije vlade u Gazi navodi da je izraelska vojska počinila oko 2.000 kršenja od stupanja primirja na snagu, navodi Al-Khalili.