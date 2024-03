ABA LIGA Zadrani dočekuju Igokeu: "Idemo od utakmice do utakmice"

S petog mjesta puca pogled Zadranima pred posljednjih pet utakmica osnovnog dijela ovogodišnje AdmiralBet ABA lige. Navijači se nadaju da bi na njemu Zadrani mogli i ostati, jer bi to značilo borbu protiv nešto lakšeg protivnika u četvrtfinalu, no u momčadi se razmišlja isključivo o sljedećem izazovu, a to je sutrašnja utakmice protiv Igokee. Naravno, riječ je o momčadi koja za Zadrom zaostaje samo jednu pobjedu i ishod te utakmice odredit će mnogo stvari što se tiče konačnog raspleta pred doigravanje. Trener Danijel Jusup ne zavarava se činjenicom da je riječ o momčadi koja je izgubila tri zadnje utakmice, a u zadnjih 10 utakmica samo dvaput slavila.

– Igokea je momčad koja je napravila izmjene u odnosu na početak sezone, otpustili su neke igrače kada su ispali iz FIBA kupa. Rezultati su ima malo pali, ali ne zbog kvalitete nego šoka kada se promijene igrači. Trebalo je malo da se namjeste, to je pokazala utakmica protiv Budućnosti, kada su bili do zadnje lopte u utakmici. Stabilizirali su se, dobili dozu kreacije i kvalitetu. Čeka nas fizički i mentalno zahtjevna utakmica, kao i svaka u ABA ligi. Ništa se ne prepušta slučaju, svaka momčad ima plan kako pobijediti i zato se i mi moramo maksimalno angažirati, potrošiti vrijeme na pripremu ako želimo doći do povoljnog rezultata. Pozivam navijače da nam pomognu, jer ćemo s njima lakše do tog cilja.

Upitan je nastup kapetana Marka Ramljaka, koji nekoliko dana ima povišenu temperaturu pa će liječnička služba donijeti konačnu odluku. Može li i bez njega ova momčad do petog mjesta, što navijači priželjkuju?

– Mi ne gledamo na to peto mjesto. Došli smo ovdje tako da smo išli od utakmice do utakmice, nismo pravili kule od karata jer to ne vodi nigdje. Naš osnovni cilj bio je opstanak, što smo osigurali, blizu smo play offa i možda možemo u tom pravcu razmišljati. Ako to bude peto mjesto, super, ali idemo od utakmice do utakmice.

Trenerov oprez i umjereni optimizam dijele i igrači Zadra.

– U odnosu na prvu utakmicu koju smo igrali Igokea je promijenila roster, ali svakako ostaju jedna od nezgodnijih momčadi u ligi. Možda jesu malo rezultatski pali, ali vidi se napredak, pogotovo s Filipovićem na playu. Moramo se pripremiti za njih, očekuje nas jedna teška, fizička utakmica i zato nam je želja da dođe što više navijača, jer nam je uz njih lakše. Energičnije igramo, više trčimo i skačemo, ta nam je podrška potrebna, kaže Arijan Lakić.

Utakmica se igra sutra (četvrtak) u Dvorani Krešimir Ćosić s početkom u 18 sati, uz izravan prijenos na Areni Sport 2, piše u najavi utakmice na stranici KK Zadra.