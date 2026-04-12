400 tankera čeka, ali nitko ne želi ući: Zašto se kriza produbljuje

Čak i u slučaju stabilizacije, stručnjaci procjenjuju da bi se normalan protok mogao uspostaviti tek kroz nekoliko mjeseci

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za transport nafte, neće biti dovoljno za normalizaciju opskrbe. Glavni problem je nedostatak brodova spremnih za povratak u Perzijski zaljev.

Stručnjaci upozoravaju da brodarske tvrtke i osiguravatelji neće riskirati ulazak u regiju dok god postoji opasnost da je prekid vatre privremen. Bez dolaska novih, praznih tankera, isplovljavanje već natovarenih brodova imat će samo kratkotrajan učinak, a poremećaji u opskrbi mogli bi potrajati mjesecima.

Promet kroz tjesnac trenutačno je gotovo stao – umjesto više od 100 tankera dnevno, prolazi ih tek desetak. U Zaljevu istodobno čeka oko 400 natovarenih brodova, dok je praznih koji bi ušli znatno manje.

Problemi ne pogađaju samo naftu. Zastoji su zahvatili i transport hrane, gnojiva i drugih ključnih sirovina, a dio globalne opskrbe ostaje blokiran bez alternativnih ruta.

Zbog nedostatka transporta u regiji je već zaustavljena i proizvodnja, jer nema prostora za skladištenje. Čak i u slučaju stabilizacije, stručnjaci procjenjuju da bi se normalan protok mogao uspostaviti tek kroz nekoliko mjeseci.

