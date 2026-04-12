400 tankera čeka, ali nitko ne želi ući: Zašto se kriza produbljuje

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske rute za transport nafte, neće biti dovoljno za normalizaciju opskrbe. Glavni problem je nedostatak brodova spremnih za povratak u Perzijski zaljev.

Stručnjaci upozoravaju da brodarske tvrtke i osiguravatelji neće riskirati ulazak u regiju dok god postoji opasnost da je prekid vatre privremen. Bez dolaska novih, praznih tankera, isplovljavanje već natovarenih brodova imat će samo kratkotrajan učinak, a poremećaji u opskrbi mogli bi potrajati mjesecima.

Promet kroz tjesnac trenutačno je gotovo stao – umjesto više od 100 tankera dnevno, prolazi ih tek desetak. U Zaljevu istodobno čeka oko 400 natovarenih brodova, dok je praznih koji bi ušli znatno manje.

Problemi ne pogađaju samo naftu. Zastoji su zahvatili i transport hrane, gnojiva i drugih ključnih sirovina, a dio globalne opskrbe ostaje blokiran bez alternativnih ruta.

Zbog nedostatka transporta u regiji je već zaustavljena i proizvodnja, jer nema prostora za skladištenje. Čak i u slučaju stabilizacije, stručnjaci procjenjuju da bi se normalan protok mogao uspostaviti tek kroz nekoliko mjeseci.