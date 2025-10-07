Zvuci Dalmacije u Koreji: Splitski mandolinski kvartet oduševio publiku

Splitski mandolinski kvartet (SMQ) u sastavu Ivana Kenk Kalebić (1. mandolina), Sandra Kovačević (2. mandolina), Stela Ivanišević Curić (mandola) i Stipan Popović (gitara) održao je uspješnu turneju u Južnoj Koreji od 27. rujna do 1. listopada 2025., u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i uz potporu hrvatskog Veleposlanstva u Seulu.

Kvartet je održao dva koncerta – 28. rujna u Sokcho PinodiaArt Hallu te 30. rujna u Banpo Simsan Art Hallu u Seulu. Program pod nazivom „Zvuci Dalmacije: Mandolina kroz stoljeća“ obuhvatio je djela hrvatskih skladatelja Luke Sorkočevića, Marina Katunarića, Ivana Božićevića i Vlade Sunka, predstavljajući publici bogatu tradiciju dalmatinske mandolinske glazbe u modernom umjetničkom okviru.

Publika je s oduševljenjem pratila izvedbe i nagradila glazbenike višeminutnim ovacijama. Poseban trenutak večeri bio je bis s izvedbom korejske tradicionalne pjesme Arirang, koji je izazvao val emocija i oduševljenja u dvorani.

Tijekom boravka u Koreji, Splitski mandolinski kvartet primio je veleposlanik RH u Seulu, dr. sc. Damir Kušen, zajedno sa svojim suradnikom Markom Zoričićem, koji su izrazili potporu projektu i zahvalnost glazbenicima na promicanju hrvatske kulture u Aziji.

U sklopu turneje održan je i svečani prijem u Azit Gallery u Seulu, na kojem su se predstavili i gosti iz Velike Gorice, a korejski domaćini su priredili prezentaciju tradicionalnih kraljevskih nošnji, što je dodatno obogatilo kulturnu razmjenu između dviju zemalja.

Projekt je dio programa kulturne promidžbe i javne diplomacije Republike Hrvatske, s ciljem jačanja međunarodne prepoznatljivosti hrvatske glazbene baštine.