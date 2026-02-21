ŽUTI VREMEPLOV Legendarna finala Splita i Zadra uoči nove borbe za Kup

Večeras su svi košarkaški zaljubljenici pred TV ekranima, a brojni poklonici „žutih” krenuli su put Zagreba. Ne treba ni govoriti koliko će pripadnici zadarskog Tornada ispuniti Draženov dom i nositi svoj Zadar, koji žarko želi osvojiti svoj deseti, jubilarni Hrvatski kup „Krešimir Ćosić”.

Dalmatinski derbi Splita i Zadra večeras se igra u finalu Hrvatskog kupa. Splićani su veličanstveno pobijedili Cibonu, konsolidirali se i kreću optimistično u obranu lani osvojenog Kupa.

Mi ćemo se opet jednim „Žutim vremeplovom” sjećanja prisjetiti nekih dosadašnjih, sada već i legendarnih finala Kupa Zadrana i Splićana.

JUGOPLASTIKA – ZADAR 60:64

Tog 6. lipnja 1970. u finalu tadašnjeg Kupa čak šest tisuća ljudi, kako kažu stari zapisi, natiskalo se na Gripama. „Žuti” su tada bili u usponu, Zadranima te godine baš i nije išlo, ali nekim su slalomom došli do finala.

Šok na Gripama uslijedio je kada se u zadarskoj ekspediciji uz veterana Gjergju pojavio friški povratnik iz SAD-a, veliki Krešimir Ćosić, i donio trijumf svome Zadru.

Kako nažalost pokojni Krešimir Ćosić opisuje u autobiografskoj knjizi „Igraj, vjeruj, živi”, Splićani su mislili da je Krešo došao kao gost gledati finale pa su mu, manirom gospodskog kluba – a to su na Gripama oduvijek bili – osigurali dobro mjesto na tribinama.

Ni Ćosiću nije bilo lako jer su s druge strane bili prijatelji Rato Tvrdić i Pere Skansi, dvije legende koje su nas, nažalost, napustile.

Propala je „žutima” tako već dogovorena slavljenička večera u „Javora” i pripremljena velika fešta na Rivi.

ZADAR – SPLIT 72:74

„Dječji vrtić”, kako smo mu tepali, Jure Zdovca te 2004. na „Final Fouru” u Jazinama najprije je u polufinalu eliminirao Cibonu, uz izvrsnu utakmicu Hrvoja Oršulića.

U finalu su „žuti” pobijedili favorizirani Zadar na vrućem parketu njegovih Jazina. Nadarena generacija Ukića, Rančića, Kedže i Oršulića donijela je na Gripe trofej Hrvatskog kupa prije, evo, već dvadeset godina.

„Bili smo tada uigrani, dobro vođeni i držali smo utakmicu u egalu. Otvorilo mi se u zadnjoj sekundi i ulazom pod koš Zadrana osvojili smo Kup. To mi je najdraži koš u karijeri”, rekao nam je nedavno Roko Ukić.

Nazvali smo i predsjednika KK „Split” i zaljubljenika u svoje „žute” Domagoja Maroevića. Dobili smo ga na putu za Zagreb, zajedno s članom NO KK Split Ivicom Bašićem i vjernim tifosima Franom i Trivom: „Nadamo se pobjedi. Igrali smo s njima dva puta ove sezone – mi smo pobijedili na Gripama, a oni su u Zadru preokrenuli rezultat. Nakon pobjede nad Cibonom nadamo se i osvajanju Kupa u finalu.”

Dakle, večeras dalmatinski derbi u finalu Hrvatskog kupa i neka pobijedi bolji.

Sigurno je jedno – bit će to praznik košarke.