Žuti slavili u ludoj utakmici, pogledajte tko je sve bio na tribinama

Košarkaši Splita danas su od 18 sati igrali protiv SC Derbyja na Gripama u sklopu 16. kola AdmiralBet ABA lige u skupini A, a slavili su Žuti rezultatom 102:94 nakon produžetaka. Prva je četvrtina pripala Splitu (26:13), a preostale tri SC Derbyju (23:24, 19:22, 17:26), dok su produžeci otišli na stranu Splita (17:9).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Jordano s 32 poena, 5 skokova i 2 asistencije, a potom Drežnjak s 14 poena, 6 skokova, 4 asistencije, 2 ukradene lopte i 1 blokom; Wiggins s 14 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Dragić s 10 poena, 7 skokova, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Kučić s 9 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Myers s 9 poena, 1 skokom, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Stephens sa 6 poena, 4 skoka i 2 asistencije; Sikirić s 4 poena, 1 asistencijom i 1 blokom; Perasović s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Marinelli s 2 poena, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom te Anticevich i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati 28. siječnja protiv Dubrovnika u Dubrovniku u sklopu 13. kola SuperSport Premijer lige.

Tko je sve bodrio Žute pogledajte u galeriji Renata Pezzija.