Finila je i ova, uz one sitne probleme na koje je naišao brigadir Šundov te 'divlju' oporbu koja je pokušala minirati kvorum, ipak je sjednica Županijske skupštine privedena kraju

Započela je živo, vrlo živo 21. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Ima tu i inače zanimljivih točaka dnevnog reda, no započelo je sa slučajevima zagađenja, zraka i okoliša.

16:40 - Pročelnica Matea Dorčić detaljno je obrazlagala točke o koncesijama pa su onda došle na red za glasovanje.

Točka Dnevnog reda br. 21. prošla je jednoglasno, kao i iduća. Prošle su i idućih pet točaka dnevnog reda, tek uz nekoliko suzdržanih.

Veliko finale ipak je pripalo pročelniku Tomislavu Đonliću, jer je idućih deset točaka, do posljednje 37. iz njegovog resora – u pitanju su izmjene i dopune statuta srednjih škola, a onda serija očitovanja na prava prvokupa. Jer nekoliko je stanova ponuđeno na prodaju, stanova koji se nalaze u objektima zaštićenim kao kulturna dobra (poput pola stana površine 104 metra kvadratna u Kući Jelaska na Trgu Gaje Bulata, za 140 tisuća eura), u Cararinoj, Julija Nepota, u Radunici, dakle u smom središtu pa se moraju prvo ponuditi Županiji. Prijedlog je, očekivano, da Županija odustaje od prava prvokupa, nema novaca za kupnju nekretnina. No, treba voditi računa da vlasnici tih nekretnina ne smiju prodavati stanove po cijeni NIŽOJ od one za koju su u Županiji prihvatili prijedlog odricanja prava prvokupa. Mogu prodati po višoj...

Uglavnom, sve točke su prošle pa je tako, uz ove manje tehničke probleme, završena 21. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije.

16:12 - 'Igrali smo dobro, ali zaje.. nas je sudija', bosanska je uzrečica nakon lošeg rezultata. Otprilike tako se može opisati ovaj manevar opozicije u Županijskoj skupštini, koji su napuštanjem sjednice na trenutak izazvali prestanak rada skupštine jer nije bilo kvoruma, nije bili prisutno 50 posto vijećnika.

To se do sada nije baš često događalo jer je do ovog saziva HDZ sa svojim partnerima imao sigurnu većinu pa nije bio problem ako netko od njih izostane. Danas su evo morali zvati čovjeka s autoceste, vraćati ga s puta da bi nastavili sjednicu. Tako je na kraju prihvaćena točka o Lećevici. Nota bene, nezadovoljni su bili vladajući jer smatraju da bi ovakvim ponašanjem oporbe nastala znatna šteta jer ne bi mogli povući ta sredstva iz EU fondova pa onda niti platiti izvođačima, sve bi kasnilo.

Kad su se uvjerili da je sjednica nastavljena, da su vladajući osigurali kvorum od 24 vijećnika, vratilo se i nekoliko vijećnika oporbe, čisto kao kontrola, da opet mogu intervenirati ako koji HDZ-ovac misli otići ranije...

A nastavljeno je serijom točaka o koncesijama na pomorskom dobru, bilo prestanku koncesije bilo davanju koncesije na pomorskom dobru, što je obrazložila pročelnica Matea Dorčić.

15:44 - Teško sr... na ovoj točki o kreditu RCČO u Lećevici! Pokušali su vijećnici iz opozicije 'minirati' sudužništvo Županije tako što su naglo napustili vijećnicu i oborili kvorum!

Predsjednik Županijske skupštine Mate Šimundić ostao je nakratno zaleđen, jer u vijećnici nije bilo dovoljno vijećnika da bi se nastavio rad. Ne, ipak ih je bilo dovoljno, 24 vijećnika od ukupno 47. dakle više od 50 posto, jer je brzo siva eminencija Davor Pavić 'priveo' nezavisnog vijećnika Kukavicu u vijećnicu. Pa je usvojena 19. točka.

Ali onda preokret! Ipak nema dovoljno vijećnika, bez obzira što je Kukavica tu. Strašno, pao kvorum, šokirani su u vladajućoj koaliciji, morao je Šimundić poništiti prethodnu odluku koja je donesena nelegalno jer nije bilo većine u vijećnici! Mobiteli su se užarili, traži se još jedan vijećnik koji bi 'spasio' sjednicu, a u međuvremenu je proglašena 15-minutna pauza.

Vijećnici oporbe su se vratili, prilično slavodobitno moramo reći, dok je pauza ne računa se njihovo prisustvo pa je još uvijek neizvjesno hoće li se nastaviti sjednica Županijske skupštine.

Ali čak i ovaj zasad uspjeli bojkot opozicije, jedna munjevita kontra, zatekla je vladajuće.

15:35 - Financijska pitanja su bila vezana za iduće točke Dnevnog reda, za kredit od 960 tisuća eura kako bi se nadogradila Obrtničko-tehnička školu Split, dok je u prijedlogu bila i ukupna vrijednost projekta od preko četiri milijuna...

'Ovo je paštroć! Trebalo je napisati precizno brojke da znamo o čemu je točno riječ, za što glasamo.' - o tim točkama s financijskog gledišta je kritizirala Daša Dragnić, a potpuno se složio s njom Mate Martinić, ali i Milija Baldić Lukšić koja je rekla da je prijedlog ove odluke – neprihvatljiv.

Kako bilo, nakon kraće rasprave oba prijedloga su prihvaćena, ne jednoglasno, ali većinom od 26 glasova 'ZA'.

Idemo dalje za iste pare, reklo bi se. Točka 18. Dnevnog reda, prihvaćena je bez rasprave jednoglasno s 35 glasova 'ZA', a riječ je o darovanju zemljišta RH radi rekonstrukcije županijske ceste.

Što nas je dovelo do 19. točke. Zanimljivo, opet Regionalni centar čistog okoliša. Koja je na jednoj ranijoj sjednici pristala biti sudužnik za kredit od 17 milijuna eura koje RCČO treba podići. No, iz resornog ministarstva su im javili kako Županija ne može biti sudužnik svojim tvrtkama, pa smo tako došli do ovog današnjeg prijedloga – hoće li Županija biti jamac, i to u maksimalnom iznosu od 80 posto ukupnog iznosa glavnice?

Dobro, prihvaćen je i onaj prethodni prijedlog koji je bio 'nepovoljniji' za Županiju od ovog, tako da neće biti nekih problema s ovim izmjenama.

15:15 - Suprotno uvriježenom stavu kako se nakon ručka, marende, štagod, lošije radi, vijećnici Županijske skupštine su nakon pauze za okrjepu krenuli brzom brzinom, u nešto više od pola sata sredili su pet točaka dnevnog reda, otprilike koliko u četiri jutarnja sata zasjedanja.

Dobro, sve je dalje 'nizbrdo', gotovo sve točke su formalnost. Pa su tako objedinjene tri točke vezane za izvješća o radu Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine te Muzeja Cetinske krajine. Brač je usvojen jednoglasno, Hvar sa 32 glasa 'ZA', tri 'PROTIV', a izvješće iz Sinja je prošlo s 31 glas 'ZA', jedan 'PROTIV' te četiri suzdržana.

Prihvaćene su i iduće dvije točke Dnevnog reda, o imenovanju sudaca porotnika, a praktički jednoglasno su usvojeni prijedlozi o razrješenju i imenovanju mrtvozornika u Gradu Solinu, tj. imenovanje mrtvozornika za područje Grada Splita.

Točke 14. i 15. vezane su za Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Obrazložila je sve ravnateljica Željka Karin, a prijedlozi se odnose na proširenje djelatnosti NZJZ na medicinu rada/medicinu rada i sporta (što je posebno naišlo na aklamaciju vijećnika), odnosno kupnju aparata za zbrinjavanje infektivnog otpada 'jer su pogotovo posljednjih godina, u doba COVID-a, imali znatno povećanu količinu takvog otpada'. U svakom slučaju, Karin i NZJZ pohvalili su praktički svi (Daša Dragnić Koalicija ZA, Milija Baldić Lukšić MOST, Mate Martinić SDP) u kraćoj raspravi, da ne govorimo o vladajućima.

'Medicinski otpad je najgori, moramo ga cijelog izvoziti jer se mora spaljivati. Moram vam naglasiti koliko je to opasan otpad, pogotovo recimo igle, infektivni otpad koji se radi s krvlju – ne znam znate li, ali na sto odbačenih igli, igli koje nisu ispravno zbrinute, jedna osoba će se zaraziti HIV-om, tri hepatitisom B, a čak šest hepatitisom C. Sve na sto slučajnih uboda na igralištima, parkovima, plažama, kontejnerima,... No ako su te igle zbrinute ovom tehnologijom, onda opasnosti od zaraze nema.' - kazao je Luka Roguljić, potpredsjednik ŽS, ali i liječnik u splitskom KBC-u, o stvarima koje jako dobro poznaje.

U svakom slučaju, obje točke vezane za NZJZ prihvaćene su, reklo bi se, s radošću!

13:10 - Do pauze za ručak, dakle do jedan i kvarat, na Županijskoj skupštini se apsolviralo šest točaka Dnevnog reda (posljednje je prihvaćeno Izvješće o radu javne ustanove Učilište 'Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, jednoglasno), od planiranih 37.

Dobro, nakon Prkića i Šundova ništa više neće biti zanimljivo...

12:41 - Direktor Jure Šundov se zahvalio svim vijećnicima na svim pitanjima 'pa i kolegi Prkiću.'

'Bio sam predsjednik Gradskog vijeća pa nikad nisam govorio da se s materijalima za GV mogu naložiti gradele, što je moj nasljednik Prkić rekao. Mogao sam ja odraditi moj mandat do kraja jer sam se povukao odmah, a nepravomoćna presuda je došla četiri godine kasnije. Mogao sam odraditi svoj mandat jer sam odabrao koalicijske partnere na koje se ponosim i koji se ponose na mene, nadam se. Dok je on krivo odabrao. Ovo sve nema veze s točkom dnevnog reda, ali ima, jer ako Prkić priča onda može i brigadir Šundov sa svojih 1987 dana u borbenom sektoru, i mojim ratnim putem.

Sudski postupak protiv mene je javan, ali neću o tome ovdje govoriti iako mogu o tome izvijestiti vijećnike. I naravno da je ovo povreda poslovnika jer je točka dnevnog reda izvještaj o radu firme, i moja i Prkićeva. Izvinjavam se, ali ako ste dopustili Prkiću nek bude dopušteno i meni.' - povišenim glasom govorio je vidno uzrujani Jure Šundov, koji je dakle bio u borbenom sektoru pet i pol godina. Dakle gotovo cijeli službeni period Domovinskog rata koji je prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji počeo 5. kolovoza 1990., a završio 30. lipnja 1996.

Malo se smirio potom Šundov koji je potom pokušao odgovoriti na pitanja. Kaže da nagrade svim radnicima kojima su pokušali amortizirati učinke inflacije 'nisu uravnilovka', također je detaljno govorio kako i zašto su radnici na bolovanjima. Tvrdi da ovo nije financijsko izvješće nego izvješće o radu, doista je u svoj govor unio cijelog sebe nikad širi direktor Županijskih cesta Split. Nije ovo besprizorna kritika ljubomornog autora, priznao je to i sam brigadir pri kraju svog govora kad se osvrnuo na pitanje oko troškova reprezentacije tvrtke, makar nisu nešto posebno visoki, oko pet tisuća eura odnosno oko 35 tisuća kuna na godišnjoj razini. 'To je uglavnom išlo na poslovne sastanke i obroke, najmanje sam ja jeo, iako se po izgledu ne bi reklo...' - malo je humoristične samokritike ubacio Jure Šundov, čiji je silazak s govornice vladajuća ekipa pozdravila - aplauzom!

Na koncu je izvješće Županijskih cesta Split prihvaćeno s 24 glasa 'ZA', čak 13 'PROTIV' te dva suzdržana.

12:00 - Nastavljena je rasprava Izvješćem o radu Županijskih cesta Split za prošlu godinu, a to Izvješće je kratko prezentirao Jure Šundov, predsjednik uprave Županijskih cesta Split.

Da, riječ je o bivšem dogradonačelniku (zapravo prvom gradskom operativcu iz doba poteštata Željka Keruma koji nije prečesto dolazio na posao) i nekadašnjoj desnoj ruci predsjednika HGS-a. Zbog njega se prije desetak godina mijenjao statut ŽC kako bi sa srednjom stručnom spremom mogao postati direktor, no pravi problemi su počeli kada je optužen zbog lažiranja medicinske dokumentacije, odnosno kaznenog djela prijevare. Zbog toga što je lažirao 16 liječničkih nalaza i tako stekao status HRVI, čime je državu oštetio za oko 270 tisuća kuna u periodu od početka 2016. do travnja 2018. godine, pred koji mjesec je nepravomoćno je pred Općinskim sudom u Splitu osuđen na 14 mjeseci zatvora.

Na 35 strana je bilo njegovo Izvješće, a kratko je naglasio kako su oni zaduženi za održavanje cesta te je velika razlika između ŽCS i ŽUC-a

'Inflacija je bila minimalno 20 posto kako smo mi izračunali, koja se odrazila na pad standarda radnika – iako smo im pokušali nadoknaditi maksimalno koliko smo mogli, što su radnici prihvatili - ali i nabavne cijene te cijene nafte. Imali smo zbog COVID-a i poteškoće s rokovima isporuke. Neću duljiti, samo ću navesti tri brojke – realizacija nam je 113 milijuna kuna, u rashode poput plaća, za podizvoditelje, državi,..., je otišlo 106 milijuna kuna, dobit je bila gotovo sedam milijuna, platili smo porez na dobit 1,4 milijuna.' - kazao je s govornice Jure Šundov.

Prvi je u raspravu krenuo Jakov Prkić (Pametno) koji je naglasio da je ovo financijsko Izvješće, a ne Izvješće o radu. No onda se digla buka jer je zatražio ostavku Šundova, zbog postupka koji se vodi protiv njega. 'Osobno želim da ga se oslobodi, ali dotad se po meni treba povući s mjesta predsjednika Uprave. Ovo opterećuje nas kao osnivača.', jedva je izgovorio Prkić jer su odmah skočili u zaštitu vladajući tražeći da mu se oduzme riječ.

Onda je rasprava ipak krenula o samom Izvješću, koje je uglavnom prošlo bez većih kritika. Zapravo se više kontreštavalo između vijećnika zbog načina sazivanja radnih tijela Županijske skupštine, odnosno odbora pa tako i ovog koji je odlučivao o izvješću ŽCS.

11:37 - Izvješće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području SDŽ 'More i krš' uglavnom je naišlo na pohvale vijećnika, vladajućih i oporbenih.

'Prvo pohvala jer vidim iz Izvješća da se primjedbe usvajaju te da se dobro radi, ali imam i pitanje. Prije dvije godine pokrenuli smo inicijativu da se područje Vruje zaštiti, a u Izvješću ne vidim da se išta napravilo po tom pitanju u 2022. godini...' - za izdvojiti je pitanje Kristine Vidan, dok je recimo nezavisni Ivica Kukavica pitao što je sa cestom iznad Crvenog jezera koja potencijalno ugrožava područje.

Odgovorio je ravnatelj Javne ustanove Domagoj Lažeta.

'Po pitanju Vruje, predložili smo ministarstvu da bude zaštićena kao poseban rezervat u moru, taj naš prijedlog je išao krajem prošle godine, a osim Vruje, smo predložili zaštitu Paklenih otoka, Stupišća, dok planiramo zaštitu kanjona Badnjevice, to smo mi označili kao prioritete, a na osnovu toga dalje radi ministarstvo. Što se tiče ceste kod Crvenog jezera, radimo na tome sa Županijskim cestama kako bi izmjestili tu prometnicu,' - iznimno detaljno je odgovorio ravnatelj Lažeta na baš sva pitanja, mi smo izdvojili ova dva.

Izvješće je, što je nakon ovakve rasprave bilo očekivano, prihvaćeno jednoglasno s 39 glasova 'ZA'.

10:40 - Aktualan odnosno vijećnička pitanja danas su išla potpuno neobičnim tijekom – seriju raznolikih upita postavljali su šefovima županijskih tvrtki mahom predstavnici vladajuće većine, dakle HDZ-ovci, HGS-ovci, pa čak i HSP-ovac te potpredsjednik Županijske skupštine Luka Roguljić.

Njega je zanimala budućnost bivšeg doma za starije u Sutini, koji je nakon što je istekla koncesija 15. ožujka ostao potpuno devastiran.

'Vadili su čak i štekere. Mene zanima hoće li Županija od Općine preuzeti upravljanje ovim domom i drugo, veliki problem ostaje prometni izlaz iz Splita prema Stobreču, zanima me što radi Županija da se u prometnu studiju uvrsti čvor TTTS – Grljevac.'

Dožupani Čogelja i Šošić (župana Blaženka Bobana je opravdao predsjednik ŽS Mate Šimundić, da su u pitanju druge obaveze pa nije mogao doći na sjednicu) više su načelno odgovorili jer je pitanje doma za starije u fazi pregovora – Čogelja je naglasio kako su svjesni premalih kapaciteta za starije stanovnike naše županije – dok su prometnice u nadležnosti Hrvatskih cesta – prvi prioritet pravac Mravinci – Omiš kao multimodalna platforma s lukom u Krilu, kazao je Šošić – pa je i tu stvar dobre volje odnosno pregovora s nadležnim.

Prve dvije točke dnevnog reda su zatim prošlo munjevito, zapelo je na Izvješću o radu Povjerenstva za zaštiti prava pacijenata SDŽ za 2022. godinu po kojem je bilo tek pet primjedbi pacijenata. Kristina Vidan je prva reagirala, ali puno oštrija je bila vijećnica MOST-a Milija Baldić Lukšić, koja apsolutno neće prihvatiti Izvješće koje je po njoj 'neprihvatljivo'.

'Jer svi znamo stanje, imali smo tematsku sjednicu o zdravstvu, tu se dobro vidjelo što je sa stanjem u zdravstvu generalno. Prijateljica se operirala u Biogradu, što se događa s ortopedijom? Na koji način ćete prići pacijentu, zašto se mora otići tamo iako nemam ništa protiv Biograda?'

Ponovno se javila vijećnica Rosandić, a priključila se, složila se s njom Baldić Lukšić.

Je li može Povjerenstvo reagirati u nekim slučajevima i mimo pisanja, prigovora pacijenata? Naručivanje pacijenata na neurologiju svibanja 2024. g – time tjeramo pacijente privatniku... U zadarskoj bolnici se može ovaj isti pregled baručiti isti dan ili u deset dana. U splitskoj bolnici to nije slučaj. Što je s RTG nalazima, zašto pacijenti nemaju pravo dobiti svoj nalaz? Možda naivno vjerujem da bi se trebalo skratiti liste čekanja jer je i to pravo pacijenata... Nevjerojatno da se na hitne preglede čeka mjesecima, a onda možda više i nisu hitni...

U ime kluba HDZ-a je ipak reagirala Jadranka Brečić, kaže kako sve ove probleme ne bi rješili svi zajedno, kamoli samo Povjerenstvo. Dodala je da su često u zabludi i sami pacijenti koji ne znaju svoja prava. Mate Martinić je pak u ime kluba SDP-ase složio da se ne može sve rješavati odmah, a predložio je 'support' Povjerenstvu, koje je sastavljeno od liječnika profesionalaca, u vidu jednog zaposlenika.

Prvo je Gorana Rosandić (Centar) pokazala fotografije potočića fekalija na Benama, pored restorana kojeg drži koncesionar Županije, potoka u kojem su izmjerene daleko veće vrijednosti od dozvoljenih Escherichia coli te crijevnog enterokoka, ali i smeća na istoj lokaciji...

Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo SDŽ Matea Dorčić nije propustila, kao niti dožupan Stipe Čogelja koju minutu ranije u orbaćanju medijima ispred dvorane, podsjetiti da je 'potrebno poštovati svu proceduru kako nam odlike ne bi padale na sudovima'. Jasna je naravno bila implikacija te izjave: čisto ruganje Gradu Splitu i vlasti u Banovini kojima je sud ukinuo odluku o komunalnom redu jer nisu, po stavu suda, poštovali proceduru i u javnoj raspravi pustili tu odluku propisanih 30 dana, nego koji dan kraće.

'Poštujemo svu proceduru da nam se ne bi dogodio da odluke padaju. Uzorkovanje je obavljeno, more je odlične kakvoće, a malo smo duže čekali na nalaze upojnog bunara, odnosno potočića. Tu su se utvrdile povišene vrijednosti Escherichia coli te crijevni enterokok. Testirao se upojni biopročiščivać na kojem je utvrđena rupa, koja je sanirana. No, nova sjednica povjerenstva održati će se sutra ujutro, sutra će se odlučiti koji su daljnji koraci, na njima da odrede mjere.

Ništa se, bilo koja odluka pa ni koncesija, ne može oduzeti, ni dodijeliti preko noći, postoji zakonska procedura. Povjerenstvo mora dati primjereni rok koncesionaru da se očituje, a to je 30 dana. Istina, nije da se nije upozoravalo, no bilo je sanirano, bilo je napretka, ali ne bježi se od propusta. Zatim treba ponovno testirati sve da vidimo je li trajno riješeno.' - kazala je pročelnica Dorčić, a dožupan Čogelja je prisnažio tu mantru o poštovanju zakonske procedure 'a ne da se sramotimo pred očima javnosti'.

Kratko je replicirala Rosandić.

'Vi šest godina pratite ovu koncesiju. Znam da se ništa ne može priko noći, ali pitanje je koliko noći ovo traje... Sad ste se uhvatili potočića, a šta vam je s ovim škovacama okolo, kupači vam čiste okolo škovace u svojim vrećicama, to dobro znate...' - nije se dala vijećnica Centra.

Pitanje zagađenja zraka s područja Sjeverne luke, koje zabranjava ne samo Split nego Vranjic, Solin, Kaštela,..., povukla je Kristina Vidan (Pametno), odnosno sporo postavljanje mjernih uređaja za praćenje kvalitetne zraka, a prozvala je i NZJZ te još više Državni inspektorat zbog spore reakcije u tom slučaju.

Dobila je odgovor od pročelnice resornog upravnog odjela u Županiji, Marije Vuković.

'Postavljanje mjernih postaja traži poštivanje odredbi, pravilnika, zakona. Mi smo imali kvalitetu zraka prve klase do ovog slučaja, ovo je ekscesna situacija, no sada je nadležnost na lokalnim samoupravama, odnosno Gradu Splitu koji treba donijeti akcijski plan.'