Župan sa suradnicima obišao Zagvozd: "Najviše me ipak raduje podatak da je u posljednje tri godine..."

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i zamjenici župana Ante Šošić i Stipe Čogelja u četvrtak su obišli radove na projektima na području Općine Zagvozd. "Posebno sam zadovoljan aktivnostima koje se odvijaju na prostoru Općine Zagvozd. Najviše me ipak raduje podatak da je u posljednje tri godine u zagvoškom dječjem vrtiću bilo upisano 25 djece, a ove godine upisano je njih 49. To je ono što nam treba biti cilj na cijelom području Splitsko-dalmatinske županije. Upravo me zbog toga posebno raduje nogometno igralište i cijeli sportski centar koji se radi u središtu Zagvozda", izjavio je župan. Osvrnuo se i na radove na pretovarnoj stanici koja se također gradi u ovoj općini. "Ta pretovarna stanica je frekventna točka za cijelu Imotsku krajinu, Makarsku i Vrgorac. Upravo za građane tih područja ovo će biti krajnja točka odlaganja otpada. Sve ostalo je posao Regionalnog centra čistog okoliša Lećevica", naglasio je župan.

Zamjenik župana Ante Šošić izrazio je zadovoljstvo županijskim investicijama u Imotskoj krajini. "Radi se o velikim investicijama, a pretovarna stanica koja se gradi u Zagvozdu jedan je od elemenata gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Veseli me što su u Zagvozdu aktivni projekti poput ovoga, ali i poput izgradnje nogometnoga igrališta i društvenoga doma. Kada sve sumiramo, projekti koji su odrađeni i koji su trenutno u tijeku predstavljaju obećavajuću brojku za ovaj dio Imotske krajine i Splitsko-dalmatinske županije", rekao je Šošić.

Zamjenik župana Stipe Čogelja posebno je naglasio važnost nogometnoga igrališta u odgoju i obrazovanju djece. "Ugodno je biti na vratima Imotske krajine gdje se gradi novi nogometni, sportski teren. Naša županija u ovom mandatu ima cilj izgraditi 100 igrališta na cijelom svom prostoru. Svjesni smo problema pretilosti kod djece, a izgradnjom igrališta osiguravamo našoj djeci mogućnost da provode svoje vrijeme negdje drugdje, a ne kod kuće uz mobitele", rekao je Čogelja.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić navodi kako se radi o terenu dimenzija sportskoga igrališta. "U potpunosti će udovoljavati natjecanjima nižih kategorija, ali i za sve omladinske pogone. Igralište će biti na korist školi, ali i za javne potrebe u sportu cijelog područja Imotske krajine, kao i Makarskog primorja", rekao je Đonlić.

Ravnatelj Regionalnog centra čistog okoliša Ivan Vukorepa rekao je kako radovi na izgradnji pretovarne stanice Zagvozd, kao i cijeloga projekta RCČO Lećevica teku predviđenom dinamikom. "Trenutno traju armirano-betonski radovi za sve što je važno da bi ova pretovarna stanica bila funkcionalna. Planiramo da će radovi biti završeni u lipnju ove godine, a osim ove stanice gradimo slične projekte na Braču i u Sinju. Sve je to dio prve faze, zajedno s centrom u Lećevici", izjavio je Vukorepa.

Načelnik Općine Zagvozd Miroslav Gaće smatra kako je projekt društvenoga doma od izuzetne važnosti za stanovništvo općine kojoj je na čelu. "Ukupna investicija za ovaj ugovoreni dio je oko 970 tisuća eura, a opremanje bi koštalo oko 350 tisuća eura. Ukupna investicija je oko 1,3 milijuna eura", navodi Gaće.

Također, upravo se završava sanacija lokalne ceste LC 67143, dionica Donji Rastovac - Gornji Rastovac, na području općine Zagvozd. U sanaciju 2,3 km ove ceste ŽUC je uložio oko 500.000 eura.