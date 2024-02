Župan Boban uručio računala učenicima Tehničke škole Ruđera Boškovića u Sinju

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u četvrtak je u Sinju u Tehničkoj školi Ruđer Boškovića dodijelio računala. Podsjetio je kako Digitalna Dalmacija provodi program Edit code school te kako se upravo na taj projekt odaziva veliki broj učenika. "Do sada je prošlo više od 3.500 djece, a više od 400 njih svake godine upiše ovaj projekt koji se odnosi na primijenjeno programiranje. Posebno nas je obradovalo što upravo Sinj i ova škola te Imotski prednjače u edukaciji i radu. To možemo zahvaliti ravnateljima te nastavničkom kadru koji provode ove programe. Oni su iznimno ozbiljno shvatili koliko je to od koristi djeci", rekao je župan. Dodao je kako samo u toj sinjskoj školi više od 30 učenika pohađa program Edit code school. "Jasno je da su itekako zaslužili osnovni alat za usavršavanje kroz obrazovanje, a to su računala. Iz toga razloga uručili smo im ukupno 16 računala", rekao je župan.

Voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić ističe kako se vrijednost ovih računala izražava u onome što ona znače ovoj djeci. "To su osnove programiranja, a to je ono što je u svijetu danas traženo i gdje je velika zapošljivost. Sve to omogućava učenicima da ostanu u Sinju i tu rade. Ne trebaju ići u svijet i u tome je vrijednost ovih računala. Ona nisu sama sebi svrha. Uz osnovni tečaj ovdje imamo i onaj napredni i drago mi je da je i u manjim gradovima sve to dostupno", rekao je Brčić.

Ravnateljica Tehničke škole Ruđera Boškovića Marica Barać iz Sinja zahvalila je županu na doniranim računalima. "Hvala i našim učenicima koji ovdje vrijedno rade. Kroz školu programiranja oni će naučiti kako biti konkurentni na tržištu. U školi imami 520 učenika te obrazujemo učenike kroz sektor strojarstva, elektrotehnike, prerade i obrade drva te sektor prometa i logistike", rekla je ravnateljica.

Uskoro će diljem županije započeti program osnovne informatičke edukacije za umirovljenike. Profesorica informatike i fizike Marija Gaurina ističe kako je kroz brojne tečajeve imala širok dobni raspon ljudi. "Kad god prođem kroz grad naiđem na umirovljenike koji me pitaju hoće li se opet provoditi neki tečaj. Potaknuta tim razgovarala sam s gospodinom Brčićem i pitala ima li interesa za takav tečaj u Sinju te sam dobila pozitivnu povratnu informaciju. Nadam se da će biti interesa od naših umirovljenika", zaključuje profesorica Gaurina.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Splitsko-dalmatinska županija