Zrakoplov kasni ili vam je let otkazan. Evo kada imate pravo na povrat novca

Ljeto je, vrijeme godišnjih odmora kada se zrakoplovima putuje puno više nego inače. S većom gužvom u zračnom prometu veća je i mogućnost kašnjenja i otkazivanja letova.

Iako i u domaćim zračnim lukama neminovno ima kašnjenja pa i otkazivanja letova, masovniji slučajevi istih nisu tako česti. Doduše, posljednji takav i zaista drastičan slučaj bio je početkom lipnja u Zračnoj luci Zagreb kada je zbog slijetanja s piste malog putničkog zrakoplova Cessna 525 čitava zračna luka bila zatvorena za promet više od devet sati, piše N1.

U tom vremenu otkazano je ili preusmjereno čak 59 letova u polasku i dolasku, od čega 33 leta Croatia Airlinesa - 14 domaćih i 19 međunarodnih. Primjerice, let Croatia Airlinesa iz Barcelone za Zagreb tog je dana u polasku kasnio dva sata i bio preusmjeren u Pulu. Sveukupno je više od tri tisuće putnika trpjelo zbog tog incidenta.

Koga najprije kontaktirati?

Svima koji putuju zrakoplovima nije zgorega da znaju svoja prava u slučajevima dužih kašnjenja ili otkazanih letova. U Hrvatskoj je za provedbu zaštite prava putnika nadležna Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ).

U oba slučaja putnik bi prvo morao kontaktirati zračnog prijevoznika, odnosno zračnu luku, a ako nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor ili uopće ne dobije odgovor stih adresa u roku od 30 dana, tada može podnijeti prigovor HACZ-u ili nadležnom tijelu druge države članice EU.

Listu nacionalnih tijela nadležnih za provedbu zaštite prava putnika i dodatne informacije o pravima putnika u EU može se vidjeti OVDJE.

Na stranicama Središnjeg portala za potrošače (SZP) stoji da se prigovori u pravilu podnose nadležnom tijelu države u kojoj se dogodila navedena povreda prava. A ako se povreda prava dogodila u polazišnoj luci izvan Europske Unije, prigovor se može podnijeti nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se nalazi odredišna zračna luka.

Otkazani let i duže kašnjenje

Pritom treba razlikovati otkazani let i duže kašnjenje zrakoplova. Otkazani let je let koji je prethodno planiran, a nije obavljen i u tom slučaju putnici imaju pravo na skrb (hrana, piće, smještaj, telefonski poziv i sl.), pravo na vraćanje prevoznine ako odustaju od daljnjeg putovanja ili pravo na preusmjeravanje ako nastavljaju put pri čemu mogu ostvariti pravo na naknadu, piše N1.

Duže kašnjenje odnosi se na let koji je poletio nakon planiranog vremena polaska i to dva ili više sati za letove do 1.500 kilometara, tri ili više sati za letove unutar EU duže od 1.500 kilometara, a za ostale letove između 1.501 i 3.000 kilometara četiri ili više sata.

Nastranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo navodi se koja prava putnici imaju u slučaju dužeg kašnjenja leta, a koja u slučaju otkazivanja leta.

Naknada od 250 do 600 eura

U slučaju dužeg kašnjenja leta, putnici ostvaruju pravo na skrb (obroke i osvježavajuće napitke, smještaj u hotelu u slučajevima kad je potrebno ostati jednu ili više noći, prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja, dva besplatna telefonska poziva i sl.), vraćanje prevoznine ili preusmjeravanje ako se radi o kašnjenju zrakoplova od najmanje pet sati te novčanu naknadu ako su na konačnu destinaciju stigli sa zakašnjenjem od najmanje tri sata, a do kašnjenja nije došlo zbog izvanrednih okolnosti koje prijevoznik nije mogao izbjeći poduzimajući sve razumne mjere.

Putnici ostvaruju naknadu u iznosu od 250 eura za sve letove dužine 1.500 kilometaraili kraće; 400 eura za sve letove unutar EU, duže od 1.500 kilometara i za sve druge letove dužine između 1.500 km i 3.500 kilometara; 600 eura za sve letove koji ne spadaju pod prethopdno navedeno.

Ista prava imaju i u slučaju otkazivanja leta, a mogu dobiti i iste iznose naknada osim u slučajevima ako su na vrijeme - najmanje sedam dana do dva tjedna ranije, obaviješteni o otkazivanju leta i ako im je pritom ponuđeno preusmjeravanje leta.

A ako je do otkazivanja leta došlo zbog izvanrednih okolnosti koje prijevoznik nije mogao izbjeći ni poduzimanjem svih razumnih mjera, isti nije dužan platiti novčanu naknadu.