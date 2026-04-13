Zorica Kondža proslavila 40 godina samostalne karijere: "Najveći uspjeh je biti na pozornici sa svojom obitelji"

Zorica Kondža bila je gošća emisije "Ima jedan svijet" na Radio Splitu. Govorila je o svojim glazbenim počecima u grupi Stijene, o 40 godina dugoj samostalnoj karijeri, o obitelji na pozornici, o tome kako je uspjeh nije promijenio i zašto nije nostalgična.

Glazba kao sudbina

Zorica nikada nije planirala postati pjevačica. Glazba je u njezin život ušla spontano — kroz druženja u djetinjstvu i mladosti u Kaštel Sućurcu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Ja zapravo nikad nisam shvatila da ću ja pjevati. To su drugi shvatili. Bez formalnog obrazovanja, gradila se slušajući svjetske zvijezde bluesa i rocka i tražeći vlastiti izričaj.

Glas doživljava, kaže, kao dar od Boga, a ispričala nam je i kako njeguje svoj glas koji i danas impresionira. Nakon uspješnog razdoblja u grupi Stijene, 1985. godine započinje samostalnu karijeru. No, iza pozornice odvija se jednako važan dio njezina puta. Kako bi bila financijski neovisna i nastavila raditi u glazbi, snima prateće vokale za brojne izvođače. U tom razdoblju koristi pseudonim — Dunja Sumo. “Imala sam posebno ime za prateće vokale, a posebno za sebe.”

Na početku samostalne karijere 1985. pobjeđuje na Splitskom festivalu u duetu s Josipom Gendom s pjesmom "Pokora", a već godinu poslije 1986. opet pobjeđuje s pjesmom " Vrijeme ljubavi". Unatoč nagradama i popularnosti, nije se "umislila".

- Ne mogu biti nešto što nisam. To je prevara samog sebe. Za nju, autentičnost nije izbor — nego jedini mogući put. “Ti si moj san”

Jedan od ključnih trenutaka karijere za Zoricu Kondžu se dogodio 1990. godine s pjesmom “Ti si moj san”.

Iako tadašnji umjetnički direktor Splitskog festivala Zdenko Runjić nije podržavao ideju da pjesmu izvodi u duetu s Oliverom Dragojevićem, smatrajući da bi se tako mogle umanjiti šanse za pobjedu, jer je Oliver imao i samostalnu pjesmu— presudio je upravo Oliver.

Pjesma je izvedena kao duet. I pobijedila. Njene pjesme koje su nastale prije tri li četiri desetljeća i danas žive — jer su nastajale iz kvalitete i emocije.

- Kvaliteta uvijek ostaje. Prava vrijednost glazbe ne mjeri se trendovima, nego trajanjem, rekla je.

Bez nostalgije: Treće životno razdoblje

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, ne živi u prošlosti.

- To je jedan period života. Ne treba žaliti za tim vremenima, kaže. Svoj život vidi kroz faze — i danas kaže da je u trećem razdoblju.

- Svaki period našeg života je novi početak.

Umjesto nostalgije, bira prihvaćanje i otvorenost prema novim iskustvima.

Nezaboravan trenutak: Obitelj na pozornici

Obilježavanje 40 godina karijere u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog bilo je puno vrijednije iskustvo od dva rasprodana koncerta.

Tri sata glazbe, publika koja nije željela otići — ali za Zoricu najvažniji trenutak bio je onaj osobni. Na sceni su s njom bili suprug i dvojica sinova — kao dio benda.

- To nije bio samo koncert — to je bio moj život, zaključila je.