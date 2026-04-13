Zorica Kondža proslavila 40 godina samostalne karijere: "Najveći uspjeh je biti na pozornici sa svojom obitelji"

Bila je gošća emisije "Ima jedan svijet" na Radio Splitu
Zorica Kondža

Zorica Kondža bila je gošća emisije "Ima jedan svijet" na Radio Splitu. Govorila je o svojim glazbenim počecima u grupi Stijene, o 40 godina dugoj samostalnoj karijeri, o obitelji na pozornici, o tome kako je uspjeh nije promijenio i zašto nije nostalgična.

Glazba kao sudbina

Zorica nikada nije planirala postati pjevačica. Glazba je u njezin život ušla spontano — kroz druženja u djetinjstvu i mladosti u Kaštel Sućurcu.

- Ja zapravo nikad nisam shvatila da ću ja pjevati. To su drugi shvatili. Bez formalnog obrazovanja, gradila se slušajući svjetske zvijezde bluesa i rocka i tražeći vlastiti izričaj.

Glas doživljava, kaže, kao dar od Boga, a ispričala nam je i kako njeguje svoj glas koji i danas impresionira. Nakon uspješnog razdoblja u grupi Stijene, 1985. godine započinje samostalnu karijeru. No, iza pozornice odvija se jednako važan dio njezina puta. Kako bi bila financijski neovisna i nastavila raditi u glazbi, snima prateće vokale za brojne izvođače. U tom razdoblju koristi pseudonim — Dunja Sumo. “Imala sam posebno ime za prateće vokale, a posebno za sebe.”

Na početku samostalne karijere 1985. pobjeđuje na Splitskom festivalu u duetu s Josipom Gendom s pjesmom "Pokora", a već godinu poslije 1986. opet pobjeđuje s pjesmom " Vrijeme ljubavi". Unatoč nagradama i popularnosti, nije se "umislila".

- Ne mogu biti nešto što nisam. To je prevara samog sebe. Za nju, autentičnost nije izbor — nego jedini mogući put. “Ti si moj san”

Jedan od ključnih trenutaka karijere za Zoricu Kondžu se dogodio 1990. godine s pjesmom “Ti si moj san”.

Iako tadašnji umjetnički direktor Splitskog festivala Zdenko Runjić nije podržavao ideju da pjesmu izvodi u duetu s Oliverom Dragojevićem, smatrajući da bi se tako mogle umanjiti šanse za pobjedu, jer je Oliver imao i samostalnu pjesmu— presudio je upravo Oliver.

Pjesma je izvedena kao duet. I pobijedila. Njene pjesme koje su nastale prije tri li četiri desetljeća i danas žive — jer su nastajale iz kvalitete i emocije.

- Kvaliteta uvijek ostaje. Prava vrijednost glazbe ne mjeri se trendovima, nego trajanjem, rekla je. 

Bez nostalgije: Treće životno razdoblje

Iako iza sebe ima bogatu karijeru, ne živi u prošlosti.

- To je jedan period života. Ne treba žaliti za tim vremenima, kaže. Svoj život vidi kroz faze — i danas kaže da je u trećem razdoblju.

- Svaki period našeg života je novi početak.

Umjesto nostalgije, bira prihvaćanje i otvorenost prema novim iskustvima.

Nezaboravan trenutak: Obitelj na pozornici

Obilježavanje 40 godina karijere u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog bilo je puno vrijednije iskustvo od dva rasprodana koncerta.

Tri sata glazbe, publika koja nije željela otići — ali za Zoricu najvažniji trenutak bio je onaj osobni. Na sceni su s njom bili suprug i dvojica sinova — kao dio benda.

- To nije bio samo koncert — to je bio moj život, zaključila je.

