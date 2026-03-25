ŽNJAN Neobičan stanovnik Jadrana ponovno privukao pažnju

Na splitskom Žnjanu jutros je snimljen morski puž zekan, zanimljiva i neobična morska životinja koja svojim izgledom redovito privlači pažnju kupača i šetača uz obalu.

Kratku snimku redakciji je poslao čitatelj Marko.

Riječ je o životinji koju se u Jadranu može vidjeti, iako svaki takav susret kod građana izaziva znatiželju. Morski zekan pripada skupini velikih morskih puževa, a poznat je po neobičnom izgledu i sporom kretanju. Posebno je zanimljiv jer se hrani algama i najčešće obitava u plićem priobalju. Može narasti do zavidne veličine, a nerijetko iznenadi one koji ga prvi put ugledaju u moru uz obalu.

Morski zekan poznat je i po obrambenom mehanizmu: kada se osjeti ugroženim, može ispuštati obojeni sekret kojim zbunjuje predatore. Upravo zbog svog izgleda i rijetkih susreta s ljudima, često izaziva pažnju prolaznika i kupača.