Znate li kako nastaju gotove salate iz trgovina?

Mnogi ovo ne znaju

Proces počinje na poljima, gdje se lisnato povrće poput salate, rikole ili špinata bere mehanički ili ručno, ovisno o proizvođaču. Ključna stvar je brzina - od trenutka berbe do obrade mora proći što manje vremena kako bi se zadržala svježina.

Nakon toga slijedi industrijsko pranje u velikim količinama vode, često uz dodatak blagih dezinfekcijskih sredstava koja uklanjaju bakterije i nečistoće. Povrće se zatim suši, reže i sortira.

Cijeli proces je optimiziran tako da proizvod što prije dođe u ambalažu, ali već u toj fazi dolazi do prvog gubitka - rezanjem se oštećuju stanice biljke, što utječe na trajnost i okus, piše Index.

Pakiranje u kontroliranoj atmosferi

Jedan od ključnih razloga zašto gotove salate mogu trajati nekoliko dana je način pakiranja. Umjesto običnog zraka, vrećice često sadrže modificiranu atmosferu - kombinaciju plinova poput kisika i ugljikova dioksida koja usporava kvarenje.

To ne znači da je hrana "umjetna", nego da joj se produžuje vijek trajanja bez konzervansa. Ipak, čim otvorite vrećicu, taj se balans narušava i salata počinje brže propadati. Zato proizvođači preporučuju da se sadržaj potroši što prije nakon otvaranja - idealno isti ili sljedeći dan.

Zašto često nemaju okus kao svježe

Iako su praktične, gotove salate često imaju blaži okus u odnosu na svježe kupljeno povrće s tržnice. Razloga je nekoliko.

Prvo, sorte koje se koriste biraju se po izdržljivosti i izgledu, a ne nužno po intenzitetu okusa. Drugo, proces pranja i skladištenja može dodatno "isprati" dio prirodnih aroma. Treće, vrijeme transporta i skladištenja, iako kratko u industrijskim okvirima, i dalje je dulje nego kod povrća koje dolazi direktno s polja na stol.

Praktičnost ima cijenu

Gotove salate nisu nužno loš izbor - štoviše, mogu potaknuti ljude da jedu više povrća jer štede vrijeme i trud. No ta praktičnost dolazi uz kompromis: nešto višu cijenu, kraći rok nakon otvaranja i često slabiji okus.

U konačnici, riječ je o izboru između brzine i svježine. Gotove salate pobjeđuju kad nemate vremena, ali klasično povrće i dalje ima prednost kad je riječ o okusu i kontroli nad onim što jedete.

