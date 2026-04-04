Znate li gdje se igra Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine? Nikad bliže Hrvatskoj nakon dugo godina

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. godine ostat će upisano zlatnim slovima u povijest najvažnije sporedne stvari na svijetu. Naime, FIFA je odlučila kako će jubilarno izdanje, kojim se obilježava 100 godina od prvog SP-a u Urugvaju, biti jedinstveno - igrat će se na čak tri kontinenta, piše gol.hr.

Glavni domaćini turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će posebnu simboličnu ulogu imati Urugvaj, Argentina i Paragvaj, gdje će se odigrati uvodne utakmice u čast prvog Svjetskog prvenstva iz 1930. godine. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti koje će se igrati na čak šest država i tri kontinenta - Europi, Africi i Južnoj Americi. Nakon početnih utakmica u Južnoj Americi, turnir se seli u Europu i Afriku gdje će se igrati ostatak natjecanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Takav koncept donosi niz logističkih izazova, ali i spektakularnu globalnu priču koja dodatno naglašava univerzalnost nogometa. Bit će to i najbliže prvenstvo hrvatskim navijačima još od 2006. i Njemačke. Iako konačan popis još nije službeno potvrđen, već sada se zna koji su glavni kandidati za domaćinstvo utakmica, piše gol.hr.

Španjolska (glavni nositelj organizacije)

Španjolska će imati najveći broj stadiona i utakmica. Među glavnim kandidatima su:

Madrid (Santiago Bernabéu, Metropolitano)

Barcelona (Camp Nou)

Sevilla (La Cartuja)

Valencia (Nou Mestalla – planirani stadion)

Bilbao (San Mamés)

Málaga, Zaragoza, La Coruña

Portugal

Portugal će također imati važnu ulogu:

Lisabon (Estádio da Luz, José Alvalade)

Porto (Estádio do Dragão)

Maroko

Maroko će biti prvi afrički domaćin nakon SP-a u Južnoj Africi 2010.:

Casablanca (planirani veliki stadion)

Rabat

Marrakech

Tangier

Agadir