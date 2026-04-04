Znate li gdje se igra Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine? Nikad bliže Hrvatskoj nakon dugo godina

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2030. godine ostat će upisano zlatnim slovima u povijest najvažnije sporedne stvari na svijetu. Naime, FIFA je odlučila kako će jubilarno izdanje, kojim se obilježava 100 godina od prvog SP-a u Urugvaju, biti jedinstveno - igrat će se na čak tri kontinenta, piše gol.hr.
Glavni domaćini turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će posebnu simboličnu ulogu imati Urugvaj, Argentina i Paragvaj, gdje će se odigrati uvodne utakmice u čast prvog Svjetskog prvenstva iz 1930. godine. Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti koje će se igrati na čak šest država i tri kontinenta - Europi, Africi i Južnoj Americi. Nakon početnih utakmica u Južnoj Americi, turnir se seli u Europu i Afriku gdje će se igrati ostatak natjecanja.
Takav koncept donosi niz logističkih izazova, ali i spektakularnu globalnu priču koja dodatno naglašava univerzalnost nogometa. Bit će to i najbliže prvenstvo hrvatskim navijačima još od 2006. i Njemačke. Iako konačan popis još nije službeno potvrđen, već sada se zna koji su glavni kandidati za domaćinstvo utakmica, piše gol.hr.
Španjolska (glavni nositelj organizacije)
Španjolska će imati najveći broj stadiona i utakmica. Među glavnim kandidatima su:
- Madrid (Santiago Bernabéu, Metropolitano)
- Barcelona (Camp Nou)
- Sevilla (La Cartuja)
- Valencia (Nou Mestalla – planirani stadion)
- Bilbao (San Mamés)
- Málaga, Zaragoza, La Coruña
Portugal
Portugal će također imati važnu ulogu:
- Lisabon (Estádio da Luz, José Alvalade)
- Porto (Estádio do Dragão)
Maroko
Maroko će biti prvi afrički domaćin nakon SP-a u Južnoj Africi 2010.:
- Casablanca (planirani veliki stadion)
- Rabat
- Marrakech
- Tangier
- Agadir