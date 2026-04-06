Znate li čiji je broj 1987?

Planirate li putovanje, stručnjaci savjetuju da prije polaska odvojite nekoliko minuta za osnovni pregled vozila kako biste izbjegli neugodnosti tijekom vožnje.

Prvi korak je provjera razine motornog ulja, posebno kod automobila koji nemaju automatski nadzor. Jednako je važno provjeriti i rashladnu tekućinu – ako je razina niska, može se privremeno nadopuniti vodom, ali u manjoj količini. Preporučuje se kontrolirati i tekućinu za pranje stakala te tlak u gumama, koji treba prilagoditi u skladu s preporukama proizvođača i opterećenjem vozila.

Osim tehničke ispravnosti, vozači bi trebali provjeriti imaju li svu obaveznu opremu. To uključuje rezervni kotač, dodatne žarulje i osigurače, kao i sigurnosni trokut, reflektirajući prsluk za svakog putnika te kutiju prve pomoći.

U slučaju kvara ili prometne nezgode, vozačima je na raspolaganju 24-satna pomoć na cesti Hrvatskog autokluba (HAK). Pomoć se može zatražiti pozivom na broj 1987, koji je besplatan, dok vozači u inozemstvu mogu nazvati +385 1 1987 ili +385 1 4693 700.