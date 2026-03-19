Znanstvenici: Evo zašto volimo slušati glazbu iz mladosti

Postoji dobar razlog zašto se stalno vraćate glazbi koju ste obožavali u srednjoškolskim i studentskim danima, iako je danas dostupno more sjajne nove glazbe. Istraživanja pokazuju da glazba koju ste slušali dok ste odrastali i gradili identitet na mozak djeluje drukčije od one koju slušate danas, prenosi Index.

"To je zapravo spoj znanosti o mozgu i naših osobnih priča", rekla je socijalna radnica Danica Shinn. "Mozak u adolescenciji, dok se još razvija, vrlo intenzivno upija ne samo glazbu nego i nova iskustva te sve ostalo što obilježi to razdoblje." Ako se i vi često uhvatite kako puštate pjesme koje ste nekad slušali na kazetama s miksom ili na iPodu, evo zašto.

Ljubav prema glazbi iz tinejdžerskih dana

"U istraživanjima pamćenja postoji pojava koju zovemo učinkom pojačanog prisjećanja", kaže Sarah Hennessy, znanstvenica sa Sveučilišta Južne Kalifornije. Možda se vrlo jasno sjećate nekog sasvim običnog trenutka iz školskog autobusa, a jedva se možete prisjetiti posla koji ste radili u ranim 40-ima.

"Tek u posljednjih 20-ak godina ljudi su shvatili da se to odnosi i na glazbu, na ono što volimo slušati i na sjećanja koja glazba budi", dodala je Hennessy. To što nam se glazba iz adolescencije čini toliko važnom i pamtljivom povezano je s činjenicom da je pamćenje općenito posebno snažno u tom životnom razdoblju, rekla je.

Smatra se da do tog učinka dolazi iz više razloga. "Mislimo da je povezan s razvojem mozga, oblikovanjem identiteta i novim iskustvima koja proživljavamo u toj dobi", objasnila je Hennessy. U adolescenciji i ranoj odrasloj dobi prolazimo kroz mnoga prva iskustva - prve veze, prva samostalna stanovanja, prve prekide i prve poslove.

"Ta nova iskustva izazivaju vrlo snažnu emocionalnu reakciju, a istodobno se mozak još razvija, pri čemu su emocije i pamćenje usko povezani", rekla je Hennessy. "A kad tome dodate glazbu, koja je i sama po sebi snažan emocionalni okidač, dobijete vrlo moćnu kombinaciju."

Može vas motivirati, ali i biti okidač za tugu

Ako se često vraćate omiljenim pjesmama iz srednje škole ili sa studentskih tuluma, slobodno nastavite. To može biti dobar motivator - pomoći vam da obavite kućanske poslove ili vas potaknuti na večernju šetnju. Također vam može olakšati teška razdoblja i smanjiti stres, smatra Shinn.

"Mogućnost da pronađemo takve trenutke mira, vedrine i lakoće, gdje god možemo, jako je važna, a ponekad je dovoljno samo pustiti pjesmu u autu na putu do posla", rekla je. Glazba nam je lako dostupna, što je čini odličnim alatom za očuvanje mentalnog zdravlja. "U pravilu ljudi kroz glazbu brzo mogu pronaći ono što im treba - dvije do tri minute dovoljne su za kratko mentalno resetiranje."

Jedina potencijalna zamka javlja se kad vas nostalgija previše povuče pa završite uz pjesme koje pojačavaju tugu, rekla je Shinn. Iako glazba može probuditi sretna sjećanja, može potaknuti i negativne emocije, kaže Elverd, "primjerice ako neku pjesmu povezujete sa smrću bake, djeda ili drugog člana obitelji."