Zlatko Dalić: "Svi smo nogometni izbornici, svi sve znamo"

Na Uskrs izbornik Zlatko Dalić gostovao je u Dnevniku HRT-a, u kojem se za početak dotaknuo očekivanja za SP, na kojem će Vatreni braniti svjetsku broncu iz Katara.

- Iskoristio bih priliku i svima čestitao Uskrs. Za mene je najveća čast i ponos biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Ali nosi odgovornost, veliki teret i pritisak. Svi smo nogometni izbornici, svi sve znamo, što je normalno kod nas. Nosim se s time već devet godina. Imamo sjajne rezultate, to je isto jedan pritisak, očekivanja su uvijek velika. Treba se znati nositi s tim.

Jedna od stvari koje smo vidjeli protiv Kolumbije bio je i povratak sustava s trojicom u obrani.

- To je bilo jako dobro. Još jedna situacija, da možemo imati još sustav više, ovisno o protivniku, i o tome ćemo razmišljati. Zaista imamo slatke brige, imamo dosta potencijala i raznovrsnosti, to je bolje nego prije. Zaista imamo puno razloga za optimizam. Ali nije dobro da, recimo, gubimo loptu u našem posjedu pa da nam protivnik napravi šansu. To nije dobro. Kad olako izgubiš loptu na 25, 30 metara od gola, jaki i veliki protivnici nas jako brzo kazne. I ona druga stvar, kada smo primali golove u vremenima kada ne smiješ primiti gol, na početku utakmice, pa daš gol i primiš u istoj minuti ili u produžecima. To ne smijemo dopustiti ako želimo biti ozbiljna, velika ekipa.

Prvi nastup Vatrenih na SP-u očekuje 17. lipnja, a prvi protivnik bit će ujedno i najjači u skupini - Engleska.

- Najviše razmišljam o njima. Oni su najjači, najkompletniji, najbolji. Sjajna reprezentacija, koja ima izvor igrača u najboljoj i najskupljoj ligi na svijetu. Fantastični su, imali su sjajne kvalifikacije. Poraz od Japana nije njihova realna slika. Nedostajalo je nekoliko važnih igrača koji nisu bili s njima, to su igrači Arsenala. Oni će zaista biti tvrd orah. Prva utakmica, najvažnija utakmica, mi moramo biti potpuno spremni jer će to odrediti daljnji tijek prvenstva. Panama i Gana su malo lakše po rejtingu, ali ni njih ne smijemo podcijeniti, znamo da su to reprezentacije koje nama mogu biti nezgodne. Oprez, spremiti se za svaku utakmicu posebno.

Dalić je na klupu Hrvatske sjeo još davne 2017. godine, a pod njegovom palicom reprezentacija je postigla neke povijesne uspjehe.

- Teško je dohvatiti taj nivo, a još teže održati. Mi to zaista sjajno radimo, iz dana u dan trudimo se biti još bolji. Moraš uvijek biti gladan i željan rezultata. Imamo dvije medalje, velike ambicije. To je teško ponoviti, zaista, koliko reprezentacija čeka u redu... Puno većih, puno brojnijih zemalja nego što je Hrvatska. Nismo mala zemlja, ali smo malobrojni, to je jedan naš mali hendikep. Stvaramo čuda u svijetu nogometa, radimo vrhunske stvari, tako treba nastaviti. Imamo potencijala i kvalitetu.

Uoči Svjetskog prvenstva na rasporedu su prijateljske utakmice s Belgijom 2. lipnja u Rijeci te sa Slovenijom 7. lipnja u Varaždinu.

- Te su nam dvije utakmice jako važne. Mislim da ćemo tada biti potpuno spremni, samo se nadam da će doći svi zdravi. Da će ovaj kraj prvenstva proći u redu svima njima te da ćemo protiv Belgije i Slovenije imati pravi test za ono što nas čeka u SAD-u te ono što nas čeka na pripremama. Ono što ćemo raditi na pripremama morat ćemo pokazati na utakmicama - zaključuje izbornik Dalić.