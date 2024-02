ŽIVAHNO JE DANAS U SPLITU Pogledajte koga smo sve uhvatili u điru

Proljeće je uranilo u Split, a dokaz tome jesu predivni sučani dani kojima malo tko može odoljeti.

Iako je radni dan, sunčani utorak van je izmamio mnoge koji su uspjeli odvojiti malo vremena tijekom tjedna i prošetati po ovoj poznatoj šetnici.

Sve je puno od Đardina do Zapadne obale. Štekati su prilično dobro popunjeni, jer je dan idealan za popiti kavu na suncu - kako to i priliči radnom danu u Splitu! Uz more se teško mogla naći prazna klupa za odmoriti noge.

Većina ljudi šetala je gradom u opuštenim kombinacijama koje su prikladne za trenutno vrijeme i sunčani dan, a koga smo sve uhvatili u šetnji gradom pogledajte u galeriji.

GALERIJA Kliknite za pregled