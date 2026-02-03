Zimski festival klasike u Hrvatskom domu – elegantni spojevi baroka, romantizma i suvremenog glazbenog izraza renomiranih svjetskih glazbenika

Zimski festival klasike u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića Hrvatskog doma Split donosi niz odabranih koncerata komorne glazbe koji povezuju barok, romantizam i suvremeni glazbeni izraz. U elegantnom ambijentu secesijske dvorane festival okuplja istaknute domaće i međunarodne glazbenike, nudeći publici intimne, ali umjetnički snažne večeri posvećene klasičnom repertoaru u njegovim najrazličitijim oblicima. Od 26. veljače do 4. ožujka splitska će publika moći uživati uz ukupno pet koncerata klasične glazbe te jedinstvenu cijenu festivalske ulaznice od 29 eura.

Festival se otvara 26. veljače koncertom vrhunske hrvatske klarinetistice Marije Pavlović, dobitnice brojnih međunarodnih nagrada i glazbenice bogate europske karijere. U suradnji s pijanisticom Nino Gvetadze i violončelistom Justusom Grimom, Pavlović izvodi dva antologijska klarinetska trija – Beethovenov Trio u B-duru op. 11 „Gassenhauer“ i Brahmsov Trio u a-molu op. 114. Riječ je o djelima koja jasno oslikavaju razvoj klarineta kao solističkog i komornog instrumenta, od klasične vedrine do kasnoromantične introspekcije.

Dan kasnije, 27. veljače, slijedi recital svjetski priznatog engleskog pijanista Petera Donohoea, umjetnika koji je karijeru gradio na suradnjama s najuglednijim orkestrima i dirigentima te nastupima u vodećim svjetskim dvoranama. U Splitu donosi programski zaokružen hommage Chopinu, povezujući skladatelja s Rahmanjinovljevim i Busonijevim varijacijama na Chopinove teme, uz izvedbu svih 24 Chopinova preludija op. 28 te djela Čajkovskog. Program ističe Chopinov trajni utjecaj na klavirsku literaturu i interpretaciju.

Treći koncert, 28. veljače, donosi nastup Zagrebačkog kvarteta saksofona, jednog od najdugovječnijih i najuglednijih domaćih ansambala. Kvartet će izvesti program koji obuhvaća širok stilski raspon – od Bachova Talijanskog koncerta u obradi za saksofone, preko Prokofjevljeve suite iz baleta Romeo i Julija, do suvremenih skladbi Gordana Tudora i jazzom nadahnutih improvizacija Phila Woodsa. Program naglašava transformativni potencijal saksofonskog zvuka u klasičnom i suvremenom kontekstu.

U nedjelju, 2. ožujka, na pozornicu Hrvatskog doma stiže European Guitar Quartet, međunarodni ansambl koji čine četvorica istaknutih gitarista: Zoran Dukić, Pavel Steidl, Thomas Fellow i Reentko Dirks. Program Turn the World Around zamišljen je kao odmak od tradicionalnog gitarističkog recitala te donosi spoj klasične gitare, suvremenih akustičnih pristupa i popularnih glazbenih referenci, uključujući i istoimenu skladbu Harryja Belafontea.

Zimski festival klasike zaključuje se 4. ožujka koncertom Klavirskog kvarteta MozArte, ansambla sastavljenog od renomiranih europskih glazbenika. Program je u središtu posvećen Mozartovim klavirskim kvartetima KV 478 i KV 452, uz kontrastna djela Joaquina Turine, prožeta španjolskim idiomom, te Piazzollina Četiri godišnja doba u verziji za klavirski kvartet. Završna večer donosi spoj klasične jasnoće, mediteranskog ugođaja i tango-strasti.

Svi koncerti Zimskog festivala klasike održavaju se u 20 sati, a više informacija o programu, ulaznicama i popustima dostupno je na mrežnim stranicama Hrvatskog doma Split: https://hdsplit.hr/koncerti/detalj/zimski-festival-klasike/. Svi posjetitelji festivala imaju pravo na dvije pozivnice za koncert finalista 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split koji se održava u ponedjeljak 2. ožujka u 18 sati, a na kojem će se, između ostalog, dodijeliti i nagrada publike.

Festival još jednom potvrđuje ulogu Hrvatskog doma kao prostora susreta vrhunskih izvođača, klasične baštine i suvremenog koncertnog života.