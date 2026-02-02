Zimski festival klasike stiže u "Tijardovića": Pet koncerata u pet večeri i festivalska ulaznica za 30 eura

Hrvatski dom Split najavio je ovogodišnji Zimski festival klasike koji će se održati od 26. veljače do 4. ožujka u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića. Publiku očekuje ukupno pet koncerata klasične glazbe, a organizatori nude i jedinstvenu cijenu festivalske ulaznice od 30 eura.

Kako su poručili iz Hrvatskog doma Split, festivalsku ulaznicu moguće je kupiti isključivo na blagajni Hrvatskog doma Split, a obuhvaća sve festivalske programe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od Beethovena i Brahmsa do Piazzolle: Raznolik program i međunarodni solisti

Festival otvara Marija Pavlović na klarinetu uz Justusa Grimma na violočelu i Nina Gvetadzea na klaviru, s djelima Beethovena i Brahmsa. Slijedi nastup uglednog pijanista Petera Donohoea, koji donosi program s djelima Chopina, Čajkovskog i Rahmanjinova.

U nastavku festivala na rasporedu su i Zagrebački kvartet saksofona, kao i European Guitar Quartet s programom "Turn the World Around". Završnica festivala pripada ansamblu MozArte Piano Quartet, koji će izvesti djela Mozarta, Turine i Piazzolle.

Organizatori su istaknuli i posebnu pogodnost: svi posjetitelji festivala imaju pravo na dvije pozivnice za koncert finalista 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split, koji se održava u ponedjeljak, 2. ožujka u 18 sati. Na tom će se koncertu, među ostalim, dodijeliti i nagrada publike.

Program Zimskog festivala klasike (Koncertna dvorana Ive Tijardovića):

26. veljače 2026. (20:00)

Marija Pavlović (klarinet) / Justus Grimm (violončelo) / Nino Gvetadze (klavir)

27. veljače 2026. (20:00)

Peter Donohoe (klavir)

28. veljače 2026. (20:00)

Zagrebački kvartet saksofona

2. ožujka 2026. (20:00)

"TURN THE WORLD AROUND" – European Guitar Quartet

2. ožujka 2026. (18:00)

Koncert finalista 1. Međunarodnog pijanističkog natjecanja Split (besplatno uz ulaznice)

4. ožujka 2026. (20:00)

MozArte Piano Quartet