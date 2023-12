ZIMSKA OMIŠKA LIGA Nova Sela bolja od Naklica

Odigrano je 9. kolo "Zimske Omiške Lige (ZOL), a Nova Sela su porazila Naklice rezultatom 2:1.

Nova Sela od prve minute kontroliraju posjed, dok su Naklice tražile prilike iz kontranapada. Imala su Nova Sela par opasnih udaraca iz daljine, ali nije lako doći do takvog pogotka kada na golu stoji Josip Bartulić. U 7. minuti dobar prodor Ante Tokića, stvorio je sebi udarac za prostor, ali puca pored gola. U 10. minuti najuzbudljivija prilika do sada, Roko Velić je u kontranapadu istrčao sam pred vratara, ali Ivan Jelić sjajnom reakcijom to brani, ostaje 0:0. Kako je poluvrijeme odmicalo kraju, Naklice su sve češće dolazile pred gol Novih Sela, ali nisu uspjeli doći do pogotka.

U 18. minuti dva odlična udarca Novih Sela, prvo je Josip Bartulić sjajno obranio volej Ante Tokića, a zatim Ivan Vukelja puca s distance, ali pogađa stativu. Minutu prije kraja Ivan Bradarić atraktivno proigrava Antu Šušića koji je ostao iza leđa Nakličana, sjajno je pogodio Šušić za 0:1. Naklice su u drugo poluvrijeme ušle odlučnije nego što je to bilo u prvom, stvorili su par šansi, a u 25. minuti su došli i do izjednačenja, Frane Petričević je dočekao loptu te precizno zabio iz blizine za 1:1. Imao je Šušić priliku s druge strane doći do novog pogotka, ali još jedna sjajna obrana Bartulića.

U 30. minuti velika prilika za Naklice, Barić je dodao za Petričevića koji iz blizine puca pored gola, ostaje 1:1. Imao je Petričević još jedan dobar udarac, ali ovoga puta lopta od bloka odlazi pored gola. U 38. minuti Ivan Bradarić je dočekao dobru loptu na 6 metara, ali ponovno sjajni Bartulić brani. Minutu prije kraja se iskupio Bradarić, opet je ostao sam na 6 metara, ali ovoga puta je uspio provući loptu pokraj Bartulića i to je 1:2 za Nova Sela.

Pokušale su Naklice posljednju minutu s golmanom-igračem, ali nisu uspjeli ugroziti gol Ivana Jelića vratara Novih Sela, koja tako odnose vrijedna 3 boda.

MNK NAKLICE – NOVA SELA 1:2 (Frane Petričević / Ante Šušić, Ivan Bradarić).