ZIME "NI ZA LIJEK" Još samo nekoliko dana sunca, potom olujno jugo i obilna kiša

I vikend za nama prošao je u znaku stabilnog i natprosječno toplog vremena. Tako su najviše dnevne temperature u nedjelju dosezale toplih 17 stupnjeva Celzijusa. Slično će biti i sljedeća dva dana, a onda će se sinoptička situacija nad našim dijelom Europe polako, ali sigurno početi mijenjati. Naime, nakon dugog niza dana s dominacijom anticiklone, od sredine tjedna počet će nam se približavati poremećaji s Atlantika pa će tlak zraka početo padati. Sve će kulminirati u dane vikenda kada će potpasti pod direktan ciklonalni utjecaj i kada stiže prva značajnija kiša nakon dosta vremena. Uz to, stižu jako do olujno jugo, ali ne i zimske temperature zraka!

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, krajem dana na moru slabo jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od -2°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10°C ponegdje iz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Pretežno sunčano bit će u utorak, navečer umjereno naoblačenje. Puhat će slabo do umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 10°C ponegdje iz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Umjereno do znatno oblačno bit će tijekom srijede. Samo ponegdje će biti vrlo slabe i prolazne kiše. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Jutarnje temperature zraka u umjerenom porastu, najviše dnevne neće se bitno mijenjati u odnosu na prethodne dane.

Četvrtak donosi umjereno do znatno oblačno vrijeme. Iako će u većini predjela biti suho, lokalno može pasti vrlo malo kiše. Puhat će umjereno do pojačano jugo. Bit će još malo toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 13 do 18°C.

Petak će biti umjereno do znatno oblačan i u većini predjela suh. Ipak, tu i tamo može biti pokoje kišne kapi. Jugo će pojačati pa će biti pojačano, navečer i jako s vrlo jakim udarima. Toplo za dio godine, najviše dnevne temperature od 13 do 18°C.

Subota će biti pretežno oblačna. Iako će veći dio dana biti suh, kasno navečer ponegdje će biti umjerene kiše. Puhat će vrlo jako jugo s olujnim udarima koje će donijeti probleme u prometu morem. Jutro još toplije, danju većinom od 13 do 18°C.

Nedjelja će biti najnestabilniji dan tjedna. Bit će oblačno uz čestu kišu, ponegdje i grmljavinu. Mjestimice će pati preko 30 litara kiše po metru kvadratnome. Puhat će jugo do vrlo jako, na moru će biti udara preko 100 km/h. Bit će toplo za dio godine.

Vrlo kišno će biti i u ponedjeljak, a jugo će početi slabiti.