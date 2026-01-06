Zima paralizira promet: Crveni alarm pod Velebitom, snijeg i led diljem zemlje

Zimski uvjeti danas su zahvatili velik dio Hrvatske. Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, dok niske temperature stvaraju povećan rizik od poledice na cestama.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika na snazi su brojna prometna ograničenja, ponajprije za teretna vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub. Promet dodatno otežava jaka bura na priobalju, koja će osobito pod Velebitom imati i orkanske udare. Zbog toga je za dio obale proglašen najviši, crveni stupanj Meteoalarma.

Vrijeme do kraja dana

Tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti zemlje i dalje će padati snijeg. Na Jadranu se očekuje kiša, mjestimice i obilnija, dok je ponegdje uz obalu moguća i koja snježna pahulja. U Lici i pojedinim dijelovima Dalmacije postoji opasnost od kiše koja se ledi u dodiru s hladnom podlogom.

Prognoza za sredinu tjedna

Srijeda donosi nastavak vjetrovitog vremena na moru, uz povremenu kišu u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu lokalno su mogući susnježica ili snijeg, dok u dijelovima Like i Dalmatinske zagore i dalje postoji rizik od ledene kiše.

Prema kraju dana očekuje se postupno smirivanje oborina i razvedravanje sa zapada.

Kraj tjedna ponovno donosi oborine

U noći na četvrtak i ujutro na kopnu je moguća mjestimična pojava snijega, dok će na jugu prevladavati kiša. Četvrtak će uglavnom biti suh i sunčan, ali uz vrlo hladno jutro – u unutrašnjosti se temperature mogu spustiti i do -10 °C.

Vrlo hladno vrijeme zadržat će se i u noći na petak te u petak ujutro. Tijekom dana očekuje se porast temperature, ali i dolazak novih oborina u obliku kiše i snijega. Nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i tijekom vikenda.