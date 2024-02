Zima nas je "pomazila" velikim brojem sunčanih dana uz dnevnu toplinu. Tome se bliži kraj, iskoritite vikend

Iza nas je siječanj, središnji mjesec klimatološke zime. Često se dogodi da u Dalmaciji veljača donese najjače zimske prodore, baš kao što je bio slučaj prije točno 12 godina kada je do Jadrana stigla ciklona Gabor i donijela najveći snijeg stoljeća te 14-dnevnu studen. Ove veljače, barem za sada, ništa slično nije na vidiku. Da smo još duboko u zimi mogli smo primijetiti po niskim jutarnjim temperaturama koje su u nekim kotlinama Dalmatinske zagore padale čak do -10°C, a mraza je bilo i uz obalu i na otocima. Ipak, dnevne temperature već su danima više od normale za ovaj dio godine.

Stabilna anticiklona nad našim dijelom Europe već duže vrijeme podržava suho vrijeme, a ono će potrajati još nekoliko dana. Uživajte u sunčanim danima ovog vikenda, jer već sljedeći bi mogao biti sasvim drugačiji.

Petak donosi djelomično sunčano i suho vrijeme. Ujutro će puhati umjerena do jaka bura, slabit će u drugom dijelu dana. Minimalne jutarnje temperature zraka od -1 do 9°C. Najviše dnevne temperature većinom od 10 do 15°C.

Subota će biti pretežno vedra. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, popodne tramontana, nešto jača na moru. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na petak.

Sunčano i bez značajnog vjetra bit će tijekom nedjelje u kojoj je ujutro ponegdje moguća magla. Temperature zraka bit će u blagom porastu.

I prvi dio sljedećeg tjedna bit će suh i pretežno sunčan, a prema njegovom kraju bit će sve više oblaka. Do kraja tjedna vjerojatno će početi novo nestabilnije razdoblje, povremeno uz kišu.