Zidane prihvatio ponudu Francuske, preuzima reprezentaciju nakon SP-a

Zinedine Zidane vraća se trenerskom poslu. Legendarni Francuz postat će novi izbornik reprezentacije Francuske nakon Svjetskog prvenstva, kada će naslijediti Didiera Deschampsa, čiji je odlazak ranije najavljen, piše španjolski AS.

Dogovor je konačan

Kako navodi isti izvor, Zidane je već odlučio svoju budućnost i postigao konačan dogovor s Francuskim nogometnim savezom. Iako je posljednje četiri godine bio izvan trenerskog posla, sada se vraća na veliku scenu s reprezentacijom koja će na Svjetskom prvenstvu biti među favoritima.

Nedavno je dobio i ponudu jednog velikog europskog kluba za hitno preuzimanje momčadi, no ju je odbio, jasno dajući do znanja da ima drugačije planove.

Odbio milijunske ponude

Tijekom pauze Zidane je bio jedna od najtraženijih trenerskih opcija. Spominjao se njegov povratak u Real Madrid, a interes su pokazali i PSG te Chelsea.

Posebno se ističe ponuda Al Hilala, koji mu je nudio iznimno unosan ugovor, no Zidane je sve odbio. Prema navodima, u njegovim su planovima postojale samo dvije opcije – francuska reprezentacija ili povratak u Real Madrid.

Fokus na obitelj i nogomet

U razdoblju bez angažmana Zidane se posvetio obitelji i karijerama svojih sinova. Luca brani za Granadu, Theo igra za Córdobu, dok Elyaz nastupa u mlađim uzrastima Betisa.

Redovito je pratio i utakmice Real Madrida na Santiago Bernabéuu, kao i nastupe reprezentacija, uključujući i alžirsku, za koju je njegov sin također bio vezan.