Zgrada fakulteta još nije evakuirana, a jedan student podjelio je jezivu objavu: "Ovo je pakao"

Češke hitne službe javljaju da je ubijeno 11 ljudi, uključujući i napadača, što je ranije potvrdila policija. No otkrivaju nove informacije o ozlijeđenima - 9 ljudi je u teškom stanju, pet do šest ima srednje teške ozljede, dok 10 ljudi ima lakše ozljede. Napominju da brojke nisu konačne jer nisu svi izašli iz zgrade fakulteta, prenosi index. hr

Zgrada fakulteta još nije evakuirana. Kompletan Trg Jana Palacha i okolica su potpuno blokirani, rekli su iz policije. Na terenu su i brojne spasilačke ekipe.

Jedan od studenata je na društvenim mrežama objavio fotografiju prostorije u kojoj je i dalje zabarikadiran.

"Trenutno sam zapeo u učionici u Pragu. Napadač je mrtav, ali čekamo da nas evakuiraju. Molimo se da preživimo. Zaključao sam vrata prije nego što ih je napadač pokušao otvoriti. Ovo je pakao", napisao je.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023