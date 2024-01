ŽESTOKA POBUNA NA DALMATINSKOM OTOKU Zaustavili pristajanje trajekta: "Kako ću doći dovde, tko će me privesti?"

Novi prosvjed šibenskih otočana. Na otoku Kaprije prošlog je ljeta izgrađeno novo trajektno pristanište, vrijedno više od 3 milijuna eura, no brodovi i dalje ondje ne pristaju. Trajekt je danas drugi put trebao pristati na novu rivu, no to se nije dogodilo.

20-ak Kaprijana još je jednom zaustavilo pristajanje trajekta uz novu rivu! Predaleko je, tvrde uglas.

- Tu je stanovništvo uglavnom starije i slabije pokretno. I njima 900 metara - ja sam točno izračunao udaljenost od pristaništa od staroga do novoga - predstavlja veliki problem, kaže Kristijan Perković za HRT.

- Dvije štake imam. Kako ću doći dovde, tko će me privesti? I nazad i ujutro na brod, kaže jedna otočanka.

Želje i zahtjevi Kaprijana - nepromijenjeni.

- Naša dva glavna uvjeta su da nam naprave pristupnu cestu koju su potpisali i obećali, i da brza brodska linija ostane na staroj rivi, poručuje organizatorica prosvjeda Barbara Klisović.

- Ovaj naš katamaran nema toliko problema s pristajanjem po jakom jugu kao što trajekt ima, kaže Perković.

Grad se obvezao na uređenje pristupne ceste, no u međuvremenu su stručnim pregledom utvrdili da - za to nema potrebe.

- Ta cesta je sasvim dovoljna za normalnu komunikaciju, ali ponavljam, ako je to jedini problem, Grad će vrlo rado napraviti sve da to profunkcionira i da to bude svrsishodno, kaže gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Prosvjednici s Kaprija, tvrde, pokušali su komunicirati s gradonačelnikom - no neuspješno. On, pak, kaže da je spreman sjesti za stol.

- Mi smo uvijek otvoreni za razgovor. Pa mi smo u međuvremenu i razgovarali s ljudima iz MO-a. Mi imamo izuzetnu suradnju, kaže Burić.

No takva suradnja ne postoji među mještanima.

- On uopće ne komunicira s nama. Mi nemamo nikakvu komunikaciju s predsjednikom Mjesnog odbora, kaže Klisović.

Ciljevi izgradnje novog pristaništa bili su bolja prometna povezanost s kopnom i rasterećenje središta mjesta. No Kaprijani smatraju da je novo pristanište još izloženije jugu.

- To znamo mi, koji imamo tu kuće u blizini. To se ne može usporediti, kaže Perković.

- Kad ne može stati po jugu na onu rivu, ode. Ovdje nikako ne može stati, kaže Marija Radovčić.

Pristajanje trajekta najavljeno je i za večeras, no Kaprijani najavljuju da će ga ponovno spriječiti!