ŽENIDBA U ZRELIM GODINAMA "Kako da uvjerim dragoga da me oženi?!"

Darija Bujas u rubrici "Pitaj Dariju" na mail je dobila još jedno pitanje. Evo što je pitala čitateljica Dalmacije Danas.

Poštovana gos. Darija, Dugo sam razmišljala kako da vam napišem pismo, a da shvatite moj problem. Moj momak i ja odavno smo prošli pedesetu, djeca poženila, dobili smo mir koji svaka sredovječna osoba želi. Odavno oboje rastavljeni, a zajedno skoro šest godina. Često boravi kod mene jer moja kuća ima vrt kojeg on voli, a u njegov stan ponekad dođemo zimi. Rijetko se svađamo, samo kada postavim jedno pitanje. -Mogli bi se vinčat? Da se niste smijali, znam da izgleda kao Bepina, ali meni bi to značilo, dok on stalno isto. -Šta nam vako fali, slažemo se, zašto minjat nešto što je dobro. Čemu služi papir? Neću ja prekinuti sa svojim dragim zbog toga, kao ni Bepina. Zašto bježi od braka, ako smo na stotine načina jedno drugom dokazali da se iskreno volimo? Oboje smo financijski neovisni, tako ne mislite da se želim udati za njega zbog nekih novaca. Živimo baš kao bračni par, ali neće da ženi Bepinu i gotovo. Malo sam sve bacila na šalu, jer svjesna sam da to nije neki problem. Ali voljela bih biti njegova žena! Bepina

DARIJA:

Bože mili, koliko Bepina u mom Splitu! Dobro vam je momak rekao, što će vam jedan običan papir? Samo omča oko vrata, ali ženama, ne muškarcima. Muškarci dobivaju sigurnost, neće pobjeći kuharica i siguran seks. Dok mi po povijesnom obrascu moramo svog mužjaka hraniti, malo se to smekšalo, ali kod nas žena, dok oni još imaju u sjećanju svoju mamu koja je složila na bijelu tavaju, obavezno juhicu, jer tko je vidio dalmatinski ručak bez juhice, kako će njoke kliznut na suho.

Dok mu niste službeno žena, ne treba juhica, ni njoke, ni pašticada, samo ono drugo, siguran seks. I kada dođe period života i seks pređe sa prvog segmenta, ma tamo neki pedstoti. Lijepo će svatko u svoju kolibu spavati i čekati ručak od časnih sestara sa Lovreta u gamelici.

Više ne treba ni kuharicu ni ono, zbog čega su se ratovi vodili i kraljevstva padali. Ali dobro, vi ste meni poslali poruku kako da uvjerite dragog da vas oženi. Jednostavno, treba se prepasti da će vas izgubiti! Napisali ste da se slažete, da vam je lijepo, da se volite!

Što je znak sretan je i nema strah da vas izgubi, samo se može nešto promijeniti, a mnogi se muškarci boje promjena. On je uvjeren da vas je uspio staviti pod svoje i pobjednik je, ako vas oženi, onda ste vi pobjednica.

Svi volimo biti pobjednici! Znači ovako, trebate mudro organizirati da ga uvjerite, ako vas oženi da je on pobjednik!

Prekinite pružati energiju sigurnosti, treba se prepasti da bi vas mogao izgubiti. Počnite se ponašati kao slobodna žena, što u biti i jeste. Vi jeste emocionalno zauzeti, aj, recimo i moralno, ali niste pravno. Samim tim, pred Bogom i ljudima, vi ste slobodni i tako sebe organizirajte.

Prvo, zabranjujem vam da više ikad spomenete vjenčanje, ( nadam se da ovo on ne čita) samim tim će te ga uvjerit kako vas to više ne zanima i on će se opustiti. Kad smo opušteni, onda smo najranjiviji!

Krenite ovu zimu, rekli ste da zimi boravite u njegovom stanu. Vi nešto izmislite i često prespavajte u svom stanu. Krenite na nešto (ples, kazalište, pilates, ….) što njega ne zanima i malo se duže zadržite, tako ga izbacite iz njegove rutine i da vas nema tu kad mu treba dodat daljinski ili ugrijat paprike.

Ako vam nešto proronja, samo ga poljubite i recite, to ti se samo čini, da je on ljubav vašeg života, ali ste u fazi otkrivanja. Čega? Nešto smislite u stilu novih ljudi. Puno ste zajedno, mogao bi i on upoznati nove ljude.

Budite uvjereni da neće, nego će vas oženit da izgubite volju za otkrivanjem I to samo zbog toga jer mu nema tko dodati daljinski.

Bit će ponosan na sebe kako vas je zeznuo i ženidbom vratio u svoju rutinu. Osjetit će slast pobjede! E sad! Da li ovo stvarno želite? To vi znate! Bitno je što god radili da budete sretni, kao i osoba pored vas!