Žena rodila u avionu, kontrolor leta nasmijao prijedlogom imena

Let prema New Yorku jedna će putnica pamtiti cijeli život – trudovi su joj počeli neposredno prije slijetanja u zračnu luku John F. Kennedy, gdje je na kraju i rodila.

Zrakoplovna kompanija Caribbean Airlines potvrdila je da se porod dogodio na letu BW005, koji je poletio iz Kingstona na Jamajci.

Američki mediji objavili su i dio komunikacije između pilota i kontrole zračnog prometa. Pilot je u jednom trenutku zatražio pomoć, obavijestivši kontrolu da se putnica počela porađati te zatražio daljnje upute.

Kontrola je potom ponudila organizaciju medicinskog tima po slijetanju, što je pilot prihvatio. Uslijedilo je i pitanje je li porod već završen, na što je pilot odgovorio potvrdno.

U opuštenijem tonu, iz kontrolnog centra stigla je i šala kako bi dijete trebalo dobiti ime Kennedy, što je izazvalo smijeh u kokpitu.

Iz Caribbean Airlinesa poručuju kako su majka i novorođenče po dolasku dobili potrebnu medicinsku skrb te ističu profesionalnu reakciju posade koja je postupila prema svim sigurnosnim protokolima.

Ime djeteta zasad nije poznato, no ova neobična situacija zasigurno će ostati nezaboravna uspomena za sve uključene.