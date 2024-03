ŽENA JE IMENICA BEZ ZAMJENICE One su itekako jači spol! Onog trenutka kad ženu podcijenite, tada je gubite

N a samom početku da nam čestitam naš dan, Dan žena. Nije naš samo ovaj dan, naši su svi dani. Žena je velika riječ, žena je imenima bez zamjenice. To je istina bez ikakvog preuveličavanja. Biti „ŽENA '' osobita je čast. Žena je stup društva, porodice, i oko žena se najviše ratova vodilo. Zamislite samo koliko je veličanstveno na svijet donijeti živo biće? Zamislite koliko je lijepo biti majka, supruga, sestra, baka? Ponekad je lijepo biti i vještica, sve po potrebi i zasluzi. Šalim se, djelomično. Da, tijekom života sam naučila da žene nisu slabiji spol, nego jači. O, itekako jači. Svi oni koji misle drugačije, varaju se. Snaga žene je bez premca. Onog trenutka kad ženu podcijenite, tada je gubite. To je živa istina, a većina je i podcijenjena u današnje vrijeme. Muškarci trebaju imati na umu da se prema ženi treba ponašati onako kako bi oni voljeli da se netko ponaša prema njihovoj kćeri, i nikako drugačije. Budite sebi na prvom mjestu Ne postoji savršena žena, nego ona koja daje sve od sebe da bude što bliže savršenstvu. Imajte razumijevanja za nju čak i ako pogriješi. Žena ne postoji da bi bila potlačena, nego ravnopravna. Žena nije uz vas da bi je mlatili, nego grlili. Žena ne stoji iza vas, nego uz vas. Ako ti je Bog dao ruke, dao ti ih je da miluješ i pokazuješ ljubav prema ženi. Dao ti je zdrav razum da bi shvatio kakva je njena uloga u ovom svijetu. Žena nije epizoda, ona je cjeloživotni serijal, duži čak i od Male nevjeste. Žena nije igračka, ne igrajte se s njom. Rezultat bi vas mogao iznenaditi. Ako mislite da ne može bez vas, varate se. Ona može bez onih koji su je rodili, bez onih koje je rodila, a kamoli ne bez onih koje je rodila neka druga žena. Žena se ne uzima zdravo za gotovo, jer bi moglo biti gotovo. Poštuj je kao ženu, majku, partnericu, jer, ako je odlučila svoj život provesti vama, ako izigrate njeno povjerenje, može ona i bez vas. A vi, drage moje žene. Budite sebi na prvom mjestu, budite uvijek. Ne da to mjesto bude sve meni i samo meni, ja i samo ja… nego udovoljite sebi, imajte vrijeme za sebe, za svoje male radosti. Samo sretna osoba može usrećiti drugu osobu, mislim da ova rečenica sve objašnjava. Nikog ne stavljajte ispred sebe, jer je mene život naučio da mogu bez svakog i svih, ali ne i bez sebe. Uzalud vam sve ako sebe uništite. Tek onda nećete valjat nikome. Znate, s godinama dolazi iskustvo. Naučite što želite, a još više što ne želite. Tolerancija ima granice, i odredite ih. Brišite sve one koji tu granicu prijeđu. Dajte onoliko koliko dobijete, ni gram više. Nikada se nemojte zadovoljavati mrvicama, niste ptica. Ako vam daju mrvice, odletite… Drugačija od ostalih Ne mijenjajte se ni zbog koga, budite ono što jeste, najbolja verzija sebe. Onaj tko vas voli, voljet će vas upravo takvu kakva jeste. Živite punim plućima, radujte se malim stvarima, a imajte velike ciljeve. Samo na taj način se može stići daleko. Nikada nemojte dozvoliti da vam netko kaže da nešto ne možete, jer možete ako to doista želite. Čak i kad nitko nije vjerovao u mene, ja sam vjerovala. To me je i dovelo do cilja kojeg sam imala. Kad žena odluči da nešto hoće, prepreka se svaka prijeđe. Budite nježne i jake, drugačije, posebne, jedinstvene. Nije cilj biti kao ostale, nego drugačija od drugih. Žena sve može, može zato jer je žena. Drage moje, možete biti što god poželite, ali samo budite sretne. To je sve što Vam želim. Život je karta u jednom smjeru, i nemojte ga tratiti na pogrešne ljude. To je bačeno vrijeme. Budete na mjestu koje vam pripada, na prijestolju. Sretno vam Moja reakcija na članak je... Ljubav 0 Haha 0 Nice 0 What? 0 Laž 0 Sad 0 Mad 0 Facebook Twitter Whatsapp Telegram