ZELENI DALMACIJE: "Kaštela su opet žrtvovana Splitu? A Split neće biti spašen"

Zeleni Dalmacije pozvani su na tribinu "Za spojnu cestu, budi kontra". Povodom toga su objavili priopćenje za medije.

Prenosimo u cijelosti u autentičnosti.

"ZELENI DALMACIJE su pozvani na tribinu "Za spojnu cestu, budi kontra" u četvrtak, 22. veljače 2024. u Kaštel Kambelovcu.

Podržali smo protest stanovnika jer smatramo da su svi projekti vezani uz tunel kroz Kozjak i više negi rizični za okoliš i zdravlja ljudi.

Kad smo već pomislili da smo se riješili zagađivača u Kaštelima, pošto smo upropastili sve tvornice, dobili smo nova, još jača i opasnija zagađenja i s mora i s kopna. Projektu tunela kroz Kozjak smo se protivili od samog početka, jer smo ga vidjeli povezanog s CGO Lećevicom i manipulacijama zemljištima.

Držimo da bi predstavljeni projekti tunela i mosta na drugim mjestima predstavljali vrijednost odnosno kvalitetu. Međutim, proboj tunela s auto ceste do Kaštela smatramo štetnim, jer će se ionako preopterećena prometna situacija u Kaštelima pogoršati slijevanjem dodatnog prometa. Promet otpadom prema CGO Lećevica će još značajnije pojačati štetne emisije.

Promet je jedan od najvećih zagađivača okoliša. Sva stručna istraživanja pokazuju i dokazuju da su štetne emisije iz prometa opasne po zdravlje ljudi kako onih neposredno uz prometnice tako i onih koji žive dalje. (PM, NOx, CO, CO2, VOCs, benzenii, formaldehidi, olovo...) Stanovnici koji žive blizu prometnica, zbog ispušnih plinova, trenja guma i drugih emisija značajno češće od drugih obolijevaju od respiratornih problema, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških bolesti itd.).

Iako znamo da je možda već kasno, predlažemo da se još jednom razmotri održivost ovog projekta, posebno dio koji se odnosi na spojne ceste od tunela do mosta. Tražimo javnu raspravu o tome, kako bi se smanjile moguće štete i ugroze.

Osim toga smo iznenađeni činjenicom da se izvode ozbiljni građevinski zahvati bušenja tunela koji enormno koštaju, a da projekt nije do kraja osmišljen. To znači da ne znamo kako će ceste i most utjecati na okoliš, a posebno more. Ovu metodu gotovog čina doživljavamo kao skupu izbornu promidžbu. Svim ovim infrastrukturama od tunela do mostova smo zapravo samo nastavili uništavati jedan predivan zaljev", stoji u priopćenju za medije Zelenih Dalmacije.