ZBOG PITANJA IZ BIBLIJE OSTAO NA 150 EURA Znate li vi odgovor?

U ovotjednom izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš' natjecalo se troje natjecatelja i svi su osvojili 150 eura. Natjecateljica iz prošle emisije, Anamarija Nekić i posljednji natjecatelj sinoć, Marin Vučić tijekom igre nisu iskoristili sve džokere koje su imali na raspolaganju, piše 24sata.

A Ivanu Mlinariću, drugom natjecatelju sinoć, njegova dva džokera nažalost nisu mogla pomoći na desetom pitanju kojim se prelazi drugi prag.

Ivan Mlinarić dolazi iz Siska, ima 44 godine, zaposlen je u gradskom poduzeću, a u slobodno vrijeme voli putovati, ponajviše kampirati.

Ivan je vjerovao publici i napustio igru

Prvi džoker zatrebao je na glazbenom pitanju za 1.000 eura u kojem se tražio naziv grupe čija je posljednja pjesma 'Now and Then' iz 2023.

Džokerom 'pola-pola' ostali su mu odgovori The Beatles i The Clash, a odlučio se za odgovor The Beatles te točnim odgovorom na osmo pitanje nastavio put do glavne nagrade.

Pomoć je Ivanu zatrebala i na 10. pitanju koje je glasilo: 'Iza kojeg se simbola krije kemijski element nazvan po dvoje znanstvenika?', dok su ponuđeni odgovori bili: Cm, Md, Bk, Lr.

Nažalost odgovor nije znao pa je prvo odlučio iskoristiti pomoć džokera 'pitaj publiku'. Publika je najviše odgovora dala za odgovor pod d, odnosno Lr.

Ipak, Ivan je i nakon njihovih odgovora oklijevao jer se radi o pitanju kojim se prelazi drugi prag pa je zatražio i pomoć posljednjeg džokera kojeg je imao na raspolaganju.

Poziv je uputio bratiću koji nije znao odgovor, pa je Ivan odlučio vjerovati publici i nažalost napustio igru s osvojenih 150 eura.

Jučerašnji kviz otvorila je Anamarija Nekić iz prethodne emisije. Po zanimanju je odgojiteljica, a dolazi iz Zagreba. U ovu emisiju stigla je s osvojenih 150 eura i tri džokera na raspolaganju.

Prvi je zatrebala na 8. pitanju u kojem su se tražile životinje koje spadaju u bezrepce. Uz pomoć džokera 'pola-pola' odgovorila je točno i nastavila put do glavne nagrade.

Na 10. pitanju iz područja povijesti koje je glasilo: 'U kojem su moravskom gradu car Napoleon i nadvojvoda Karlo potpisali primirje nakon bitke kod Wagrama 1809.?', Anamarija je bila uvjerena u točan odgovor te je unatoč dva džokera na raspolaganju, odabrala samostalnu igru te pogrešnim odgovorom 'pala' na osvojenih 150 eura.

Pogriješio u odabiru apostola

Posljednji natjecatelj sinoć, Marin Vučić, dolazi iz Sinja, živi u Zagrebu, ima 29 godina, a po struci je magistar farmacije. Radi u jednoj farmaceutskoj kući, a u slobodno vrijeme bavi se sportom i voli igrati kartaške igre.

Marin je nakon sjajne igre 'zapeo' na 8. pitanju u kojem se tražio apostol izabran bacanjem kocke nakon Judine izdaje.

Nažalost, iako je imao sva tri džokera na raspolaganju, Marin je odlučio samostalno igrati te je pogrešnim odgovorom napustio kviz kao i njegovi prethodnici, s osvojenih 150 eura. Točan odgovor glasio je Matija.