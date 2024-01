ZAVRŠIO BOŽIĆNI MALONOGOMETNI TURNIR U TRILJU Praonica rublja Intimela je novi pobjednik!

Praonica rublja Intimela je novi pobjednik Božićnog malonogometnog turnira u Trilju.

Pred prepunim tribinama pobijedili su Transporte Bandov & Brzi CB Mendulu 2:0, a golove su zabili Šime Jurčić i Ivan Šimunović. Gledatelji su mogli uživati u pravoj malonogometnoj poslastici, a prvo ime susreta je bio Roko Vrdoljak, koji je publiku nekoliko puta podignuo na noge sjajnim potezima.

Treće mjesto je osvojila ekipa Građevinski materijal Zaobilaznica, koji su pobijedili MNK Makako 5:4.

Veteranski prvak Trilja je ekipa Kidan žile, koji su pobijedili AS Ikljaš 3:2. Dječji turnir osvojila je ekipa No name, koja je u finalu bila bolja od Čaporica 4:2.

Najbolji igrač seniorskog turnira je Roko Vrdoljak iz Praonice rublja Intimela, njegov suigrač Josip Bartulić je najbolji vratar, dok je najbolji strijelac Tomislav Mrkonjić (6 golova) iz ekipe Građevinski materijal Zaobilaznica.

Iz Udruge za mali nogomet Trilj su zahvalili svim gledateljima, koji su ukupno osamnaest dana pohodili turnir, na kojem je nastupilo preko 90 ekipa u tri kategorije. Također, zahvalili su svim sponzorima, na čelu s Gradom Triljom, bez kojih ta priča ne bi ni mogla postojati.

- Vidimo se dogodine i hvala vam - poručili su organizatori.