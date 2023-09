Završen Split Tech City Festival: "Vjerujemo u Split kao mediteranski tehnološki hub!"

Split je proteklog vikenda postao “IT centar svita”: u Ljetnom kinu Bačvice održao se treći Split Tech City Festival, dvodnevna konferencija posvećena tehnologiji i poduzetništvu.

Organizatori iz Startup - udruge za poticanje i razvoj IT sektora Splita i regije, poznatije kao Split Tech City, ističu kako su u dva dana okupili gotovo 400 ljudi u publici.

- Drago nam je što pozitivni dojmovi stižu sa svih strana, kako od publike, tako i od predavača. Prvi dan održan je na hrvatskom, a drugi na engleskom jeziku, tako da smo o raznim aktualnim temama iz tehnološkog sektora slušali od domaćih i stranih stručnjaka, njih više od 20, kazao je Toni Trivković, predsjednik Split Tech Cityja.

U publici su, osim onih već aktivnih u IT sektoru, bili mnogobrojni studenti i srednjoškolci, kojima su posebno bila namijenjena dva predavanja i dvije panel rasprave s temama o započinjanju karijere, profesionalnom razvoju i prvim poduzetničkim koracima.

Voditeljica prve večeri bila je Pinija Poljaković, dok je drugu večer vodio Michael Freer.

Glavni dio programa internacionalnog dana Split Tech City Festivala otvorio se panel raspravom ‘International Side of Split’, na kojoj su sudjelovali Geoff Bratton, američki poduzetnik rodom iz Kalifornije, suvlasnik restorana Fig i suosnivač Udruge stranih poduzetnika; Sara Dyson, osnivačica Expats in Croatia podrijeklom iz Teksasa, suosnivačica Udruge stranih poduzetnika i dobitnica nagrade Utjecajne žene Hrvatske za 2023. Godinu; Piero Palevsky, freelance programer iz Bostona i volonter splitske udruge za mlade Jedna Mladost, i Jan Bodnar, rodom iz Poljske, poduzetnik i suosnivač IT tvrtke Unique People.

Neki od njih već više od 10 godina žive i rade u Splitu, a s publikom su podijelili svoja iskustva s pokretanjem posla i nošenjem s birokracijom u Hrvatskoj. Zaključili su kako je Split puno više od sunca i mora te kako zajedničkim radom različitih aktera uistinu može postati mediteranski tehnološki hub.

Tri predavanja

Andreas Spechtler je govorio o svom bogatom poduzetničkom iskustvu i mogućnostima koje splitske startup tvrtke mogu iskoristiti u radu sa Silicon Castles akceleratorom, kojem je on na čelu.

Publiku je posebno oduševio Aleks Jakulin svojim izvrsnim predavanjem o budućnosti marketinga. Inače, ovaj Slovenac je koautor .png formata slika i bio je profesor statistike na Sveučilištu Columbia u New Yorku.

Formalni dio programa završio je predavanjem Ivana Burazina, koji je domaćoj publici poznatiji kao suosnivač brenda Codeanywhere i pokretač Shift konferencije. On je otvoreno i iskreno progovorio o tome da se tijekom svoje karijere, koja je na van izgledala blistavo, zapravo često nosio s osjećajem neuspjeha. Iz današnje perspektive sva ta iskustva ne shvaća kao neuspjehe, već kao korake na kojima je učio i uz koje je napredovao, a bez kojih nedavno ne bi otvorio novo poduzetničko poglavlje pod imenom Daytona.

Nakon službenog dijela programa, uslijedilo je druženje i umrežavanje uz glazbu koju je puštao DJ Matthew Bee, dok se se za ugostiteljski aspekt pobrinuli Danijell Nikolla (Corto Maltese freestyle food) i Frane Delić (Pinku fish&wine).

Uz Grad Split, Split Tech City Festival podržale su tvrtke AGILO, GetByBus, Bitcoin Store i EPAM Systems.

- Sad je vrijeme za odmor, a onda vrlo brzo počinjemo s razmišljanjem o idućem izdanju, zaključio je Toni Trivković.

Da ponovimo, na trećem izdanju Split Tech City Festivala nastupilo je više od 20 govornika, koji su održali 6 predavanja i sudjelovali na 5 panel rasprava.

Dobivanje prvog posla u IT-u, pokretanje startupa, utjecaj umjetne inteligencije na život i rad, kibernetička sigurnost, budućnost marketinga i poduzetnički potencijal Splita samo su neke od tema u kojima je uživalo gotovo 400 ljudi u prekrasnom ambijentu Ljetnog kina Bačvice.