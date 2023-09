ZAVIDNO UMIJEĆE ZA KOJE ĆE SE TEK ČUTI Talentirana vizažistica iz Trogira šminkom se transformira u filmske junake: „Kad vidite svoj odraz u ogledalu i ne prepoznate se"

Da šminka zaista čini čuda, svjedoci smo tome iz dana u dan, ali da bi se pomoću nje transformirali u potpuno drugu osobu, potreban je talent i šminkersko umijeće.

Kako je barem na tren biti neki lik iz filma, zna nevjerojatno talentirana vizažistica iz Trogira, Marija Šimac. Svojim zavidnim vještinama privukla je pažnju brojnih sugrađana, ali i medija. Što nije čudno, s obzirom da njene transformacije ostavljaju bez teksta, u što ćete se i sami uvjeriti, ako već niste.

Kao kruna njenom talentu i radu stigla je i nagrada. Naime, mlada Trogiranka je prošle godine u Rijeci na prvom natjecanju SFX Croatia odnijela prvo mjesto.

A kako je od “beauty” scene prešla na SFX makeup, koliko je vremena potrebno za jednu transformaciju te gdje pronalazi inspiraciju, otkrila je u razgovoru za Dalmaciju Danas.

Marija smatra da svaka žene, a i neki dečki, ljubav prema šminkanju u određenoj mjeri nose u sebi. Ona je tu ljubav nastavila nadograđivati i širiti.

Od 'beauty' scene do filmske šminke

„Šminkanje je neograničen teritorij prepun izazova, kreative i mašte tako da se nadam da će ubuduće ta ljubav samo nastaviti rasti i širiti se“, kazuje nam vizažistica.

Njene transformacija su zapanjujuće, a nas je zanimalo kako je pala odluka da se specijalizira za SFX make up.

„Osnove sam stekla na Suvremenom učilištu u Splitu. Iako to je baš bilo samo osnova, nedovoljan broj sati kazališne i filmske šminke za tako jedno široko područje, stoga sam nastavila samostalno istraživati i proučavati. YouTube, Instagram, TikTok, mreže prepune korisnih savjeta i trikova, s malo volje stvarno se puno može naučiti i naravno pokušaj - pogreška – ispravak“, navodi Marija.

No, unatoč ljubavi, talentu i zavidnom umijeću, Marija Šimac ne krije koliko je ovaj proces kompleksan i zahtjevan.

Kompleksan proces – zahtjevno, ali zabavno

„Filmska šminka stvarno zahtijeva, u prvom redu, mnogo strpljenja i planiranja. Sve se radi u etapama, a zahtjevnije maske i protetika imaju i procese izrade kalupa, odljeva i jednom kad se dođe do skoro pa završne faze, opet ide još malo strpljenja i sušenja izrađene protetike.

Jednom kad je sve gotovo, tek onda ide apliciranje na kožu, tako da je stvarno zahtjevno, ali i strašno zabavno.

O mogućnostima da i ne govorim, jednim komadom protetike možemo doći do skroz druge osobe, bilo da se radi o realističnom looku ili fantasy looku“, opisuje nam naša sugovornica te navodi da je za jednu transformaciju potrebno čak do pet sati, ovisno o liku i vrsti šminke.

Pobjednica prvog SFX natjecanja u Hrvatskoj

Prošle godine u Rijeci se održalo prvo hrvatsko natjecanje filmske šminke i specijalnih efekata - SFX Croatia u kojem su se mogli okušati svi vizažisti, profesionalci ili amateri, entuzijasti i ljubitelji filmske šminke.

Finalisti su se svojim SFX vještinama, talentom i kreativnošću borili za nagradni fond u iznosu od 8.000 kuna i titulu The 1st Rikon SFX Makeup Artist 2022. uživo pred publikom i renomiranim stručnim žirijem. A iz mnoštva iznimno kvalitetnih radova istaknula se talentirana Trogiranka i odnijela prvo mjesto.

Kaže nam kako je na nagradu jako ponosna, a potom nam je opisala koje je kriterije trebala zadovoljiti.

„Prvo takvo natjecanje u Hrvatskoj organizirano je u Rijeci. Za prvi preliminarni krug natjecanja, imali smo zadatak odraditi Galaxy čudovište, taj prvi krug je bio online.

Za prolazak dalje su bili ključni online glasovi i stručni žiri. Tu sam prošla odlično. Za finale smo dobili zadatak, Venom Kostim može i ne mora ali sam se vodila pretpostavkom, pa ne može škoditi, a Venoma sam već radila.

Nešto sto je već viđeno, kako to promijeniti da ne bude klasika. Crni tip, crna maska i nije nešto inspirativno te se ne može baš odudarati od drugih.

I došla sam na ideju da bi bas bilo extra da Venom ima krunu. Svi moji bliži su rekli: 'Jesi normalna, muški lik'. Ali, nema odustajanja, ja odlučila, imat će krunu.

Tu mi je uskočila sestra kao model i moja vječna podrška, a sto će, mora, sestra mi je“, govori nam Marija uz smijeh.

I tako se njen Venom na natjecanju istaknuo kompletno crvenim kostimom i crvenom krunom.

„Kostim i krunu sam radila par dana prije samog natjecanja, to smo mogli donijeti gotovo i obući na modela nakon izrade same maske koja se radila na natjecanju. Vrijeme koje smo imali je bilo 3 sata“, kazuje dobitnica prve nagrade koja inspiraciju pronalazi od svakodnevnih životnih situacija pa do likova iz serija i filmova.

Pretvoriti se u nekog drugog pomoću šminke dugotrajan je i mukotrpan posao, a Marija vjerodostojno transformira brojne likove iz serija i filmova. Otkriva nam da joj je najdraži Golum iz Gospodara prstenova i naravno Venom.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album Foto: Privatni album

Najdraži lik

„Golum je baš za uživiti se u ulogu. A što mi je najdraže po kvaliteti izvedbe je Davy Jones iz Pirata s Kariba, sva protetika je rađena ručno preko odljeva i to je bas bilo dugotrajno i zahtjevno jer je trebalo i gipsana dijelove za odljeve napraviti.

No, mogla bih reći da je broj jedan bio onaj lik koji je i odnio prvo mjesto, a to je Venom.

Definitivno je najkompletniji look, a i kad me za taj lik veže prekrasno iskustvo i velika podrška koju sam imala da bi taj lik stupio na Riječku Rikon scenu“, priča nam,

Make up inspiracija

Osim junaka iz filmova i serija, Marija trenutno radi na transformaciji poznatih lica s naše i svjetske scene.

„ Kad serija likova bude gotova, biti će svi objavljeni Ali mogu reci da je to jedino sto me malo i plaši jer lako takve transformacije odu u satiru i zato dok ne budem 100 % zadovoljna, nema objave“, tajnovita je vizažistica.

Inspiracija u ovom području joj je 'makeup kraljica' Marina Mamić kojom se vodi kao inspiracijom u toj ovoj vrsti makeupa.

Rastužuje je što u Dalmaciji nema široke potražnje za ovom vrstom šminke, no Trogiranka drži 'sva vrata otvorenima'.

„Zagreb ima baš lijepe mogućnosti, samo sam ja vezana za Dalmaciju i zagrebačke ponude su za sada odbijene, ali nikad se ne zna što sutra nosi.

Možda baš Zagreb i eto baš to natjecanje u Rijeci je dovelo do tih ponuda i novih poznanstava, mogućnosti suradnje sa TV kućama i sudjelovanja u projektima“, iskreno će.

„Ružna strana ovog posla je...“

Kao ružnu stranu ovog posla navodi brojne predrasude.

Ljudi su i dalje puni predrasuda i sude na prvu sliku na Instagramu ili Fejsu, a nisu ni svjesni da ako malo nastave skrolati da će nakon Goluma vidjeti krila, nakon krila, krunu… pa opet neki lik koji im možda nije oku ugodan na prvu, ali zato je tehnički napravljen super Itd.

Filmska šminka je stvarno široko područje koje se nadopunjuje sa kostimima i krunama koje također sve sama radim i stvarno se nadam da će ljudi početi gledati malo širu sliku toga.

To je nešto zabavno, kreativno i inspirativno. To su procesi kroz koje se svakodnevno uči, o bojama, oblicima, vrstama materijala i svakako bi svima preporučila, pokušajte, zabavno je.

Kad vidite svoj odraz u ogledalu i ne prepoznate se, vidite sebe kao lik iz filma, neki vaš lik izmišljeni. Pa ti pokušaji, pogreške… sve to nosi svoje, sve je to učenje nečeg novog i drugačijeg“, zaključuje naša sugovornica.