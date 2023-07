ZAVADLAV DOBIO I ŠESTOG BRANITELJA! Zastupat će ga odvjetnik Toni Vukičević, ništa od njegovog 'prike' sa Skalica...

Ništa od Fićinog 'prike' odvjetnika: kako u tjedan dana Filip Zavadlav, optuženi za trostruko teško ubojstvo, nije dostavio punomoć kojom potvrđuje da je angažirao Josipa Giljanovića za svog branitelja, sud mu je odredio branitelja po službenoj dužnosti! Odvjetnik Toni Vukičević tako je novi Zavadlavov branitelj nakon epizode s Doris Koštom, još jedan poznati splitski odvjetnik za kazneno pravo prihvatio je ovaj slučaj.

Sve se 'zakuhalo' prošlog tjedna, na ročištu u četvrtak kada su se posvađali Zavadlav i odvjetnica Košta. Je li to bilo zapravo ili inscenirano, sad nije ni bitno, no zanimljivo da je Fićo odmah predložio ime novog zastupnika, odvjetnika Josipa Giljanovića. 'Više se bavi građanskim pravom, ali nema veze...' - prozborio je tada Filip Zavadlav, a kad se zna da je odvjetnik Giljanović predstavnik mlađe generacije pravnika te da ima ured na Skalicama, kvartu u kojem je optuženi odrastao, jasno je da je Zavadlav pokušao izabrati poznanika da ga brani.

Zbog proceduralnih razloga Giljanović uopće ne može zastupati mladića

No, nije uspjelo. Pored toga što nije dostavio punomoć, bilo da nije kontaktirao odvjetnika ili ga je ovaj odbio, činjenica je da zbog proceduralnih razloga Giljanović uopće ne može zastupati mladića. Upisan je naime 2017. godine u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, a da bi zastupao klijente u ovakvim slučajevima, optuženima za teška kaznena djela, mora biti u Imeniku najmanje osam godina!

Ovo je inače šesti branitelj Zavadlava. Nakon Branka Šerića koji se od početka zastupao mladića te se najdulje zadržao, Ivanka Šamija je odustala praktički odmah zbog sukoba interesa (u drugom postupku brani Jerka Malvasiju, a on je pak nesuđena četvrta žrtva Zavadlava), Darko Stanić je ostao tek nešto dulje da bi razlika u koncepciji obrane dovela do raskola, odvjetnik Tadiša Milošević je potrajao nešto dulje te se čak činilo da se dobro slažu... No, prije nekoliko mjeseci Zavadlav je otkazao punomoć Miloševiću i angažirao – to je prvi put i do sada jedini da je sam odabrao zastupnika – odvjetnicu Doris Košta. Nije međutim bilo sreće, osim nekoliko odgoda nije se posebno istaknula te su raskinuli suradnju javno, na raspravi prošlog tjedna...

Filip Zavadlav se tereti za trostruko teško ubojstvo, uz još dva manja kaznena djela. Prema optužnici, početkom 2020. godine na Šperunu i u Velom Varošu je rafalima iz Kalašnjikova 'iz bezobzirne osvete' likvidirao trojicu muškaraca iz narkomanskog miljea koji su zlostavljali i iznuđivali njega i mlađeg brata Stanislava. Upravo je osveta kao motiv ključna za kvalifikaciju 'teškog' ubojstva, a na prvom suđenju je Zavadlav dobio 40 godina zatvora za tri 'obična' ubojstva. Sud naime nije utvrdio taj element osvete. To je bio razloga za sud višeg stupnja da ukine presudu, smatraju da se motiv, dakle potencijalna osveta, treba bolje dokazati...

Zavadlav ipak neće na slobodu tako brzo

Još uvijek ne postoji mogućnost da se Zavadlav pusti iz zatvora u Gospiću jer su mu istekli zakonski rokovi po kojima može biti u pritvoru. On je već tri i pol godine iza rešetaka, a nema pravomoćne presude – ipak, za ovako teška nedjela (pored toga, dio prve presude je pravomoćno potvrđen) predviđeni su nešto dulji rokovi pa Zavadlav ipak neće na slobodu tako brzo.