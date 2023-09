Zavadlav branitelju: 'Ne želim da me zastupate, protivim se vašim pitanjima'; Na snimci dan prije trostruke likvidacije: 'Marijaaa, neće ovo na dobro, slomljen sam psihički skroz!'

Ponovno problemi na suđenju Filipu Zavadlavu. No, sutkinja Višnja Strinić sasvim je dovoljno imala razumijevanja za optuženog, danas je odlučila završiti s dobrohotnošću...

"Riječ je o zlouporabi procesnih prava i ovlaštenja, u više navrata ste mijenjali odvjetnike, u više navrata su rasprave odgađane kako bi se branitelji upoznali s predmetom. Kako je ovo usmjereno odugovlačenju postupka, sud je dužan onemogućiti zloupotrebu pa ćete do kraja postupka imati branitelja po službenoj dužnosti Tonija Vukičević koji je profesionalac", između ostalog je 'zagrmila' sutkinja, nakon što je optuženi za trostruko teško ubojstvo na početku ročišta kazao kako 'su se dogovorili da ne mogu surađivati' te da ne želi da ga više brani odvjetnik Vukičević. Njegov otac Ante Zavadlav imenovao je drugog odvjetnika da zastupa Filipa i pred Ustavnim sudom i u ovom postupku, Josipa Giljanovića, što je pak optuženom odgovaralo.

"Ništa on neće govoriti"

Nije mu međutim odgovaralo da odvjetnik Vukičević koji je ostao na braniteljskoj klupi išta pridonese njegovoj obrani pa je nadalje, do kraja ročišta, opstruirao sve pokušaje branitelja.

"Imam pravo sam se braniti! Ništa on neće govoriti!", rezolutan je bio Zavadlav, no nije se dala smesti sutkinja pa ga je upozorila da ne upada u riječ te da se ponaša pristojno ili će ga udaljiti iz sudnice.

U toj pomalo shizofrenoj atmosferi nastavljeno je ispitivanje svjedoka, redom vještaka iz Centra za forenzička ispitivanja Ivan Vučetić u Zagrebu.

Zavadlav se protivio svim pitanjima koja je svejedno, jer dužnost branitelja mora obavljati do kraja, postavljao odvjetnik Vukičević, dok je optuženik imao seriju pitanja za svjedoke. Pogotovo je bio detaljan kod ispitivanja vještaka balističara. Zanimala ga je brzina pražnjenja spremnika Kalašnjikova, kao i na koju udaljenost mogu pasti trokomponentne čestice koje nastaju ispaljivanjem vatrenog oružja. Vještak mu je odgovorio kako se jedan puni spremnik od 30 streljiva može isprazniti za deset do 15 sekundi jer to ovisi i o oružju (jačini opruge,...), a možda i prije. Čestice pak se šire u oblaku, odgovarala je Filipu Zavadlavu vještakinja, do jedne minute u zraku, a kasnije mehanički tragovi na odjeći, u ormaru, mogu ostati godinama, čak i nakon pranja. Mogu se prenijeti i kontaktom, a nije znala odgovor na pitanje do koje udaljenosti padaju. Pa je Zavadlav iskoristio svoj novootkriveni talent za pravo tako što je rekao da u jednom slučaju u kojem je bio angažiran upravo odvjetnik Željko Lubina (u ovom postupku zastupa žrtve) utvrđena udaljenost do koje su mogle trokomponentne čestice pasti u daljinu je bila čak 15-ak metara... Sve upućuje na Zavadlavovu obranu kako je zapravo slučajno prolazio Varošom tog 11. siječnja 2020. godine kada je nepoznati ubojica rafalima iz automatskog oružja presudio trojici muškaraca, te je on zbog velike zabune završio na optuženičkoj klupi.

Pregledane video snimke

Nakon kraće pauze suđenje je nastavljeno pregledavanjem 'izgubljenih' video-snimki nadzornih kamera u vrijeme zločina te pregledavanjem sadržaja optuženikova mobitela. Bilo je tu i snimki vježbanja gađanja iz Kalašnjikova negdje u Zagori: pojedinačnom paljbom, ali i kratkim rafalima iz automatske puške mladić je pokazao zavidnu preciznost na meti udaljenoj 50-ak metara. A potresne su bile snimke na dan likvidacije trojice, iako bez tona: na nekima se vidi kako streljiva pogađaju motor u pokretu, dvojac pada na tlo trga na Šperunu, a jedan se pridiže te bježi u uličice sjeverno od širine. Na drugim snimkama se vidi kako mladić šeta uličicama s Kalašnjikovom u rukama te crnom torbom preko ramena, kako ispaljuje metke na druge mete, kako nevini ljudi bježe sa stolova štekata obližnjih kafića i restorana kada su čuli i vidjeli što se događa...

Tih nekoliko minuta strave i užasa Filip Zavadlav je gledao smireno, no kada je puštena video-snimka s njegovog mobitela na kojoj plače i zapomaže, nasmijao se i pogledao pravosudnog policajca do sebe. Zavrtio je glavom kao da ne vjeruje da je to on...

'Marija, tija sam da imamo divu, Marija, Marijaaaa! Upozorija sam te na vrime, iša sam izigravat neke filmove, ovo je tribalo tako bit. Na tebe sam stalno mislija, Marijaaaa!' - viče kroz suze u mobitel Filip Zavadlav, a u drugoj poruci govori 'maka sam s fejsa sve one priče, ovu kapu sam za tebe kupija kad idem na brod, neće ovo na dobro!'.

I još: 'Slomljen sam skroz psihički, Marija di siiii! Tako se namistilo.'

Čitani su iskazi svjedoka s kojima je Zavadlav komunicirao posljednjih dana prije zločina, redom su govorili o rastrojenom stanju u kojem je mladić bio. Susjedu je govorio da su ga neki 'pribili', ali nije spominjao vezu s bratom i utjerivanjem duga zbog droge.