ZATVORENE 'ŠKURE' Dorotea Šušak dobitnica Nagrade Stjepan Gulin

Dorotea Šušak, umjetnica iz Zagreba, dobitnica je Nagrade Stjepan Gulin za najbolju zbirku poezije objavljenu tijekom protekle godine na štokavskom govornom području

Dorotea Šušak, umjetnica iz Zagreba,  dobitnica je Nagrade Stjepan Gulin za najbolju zbirku poezije objavljenu tijekom protekle godine na štokavskom govornom području. Riječ je o knjizi "Demiurg guši muhe, crve, pahulje i vodu", a takvu odluku donio je žiri u sastavu: Vlada Arsenić, Dorta Jagić i Đurđica Čilić. Objavljeno je to  sinoć na završnoj svečanosti 5. ŠKURA, Međunarodnog festivala suvremene književnosti u Šibeniku. Uz plaketu, pobjednica je dobila i novčanu nagradu od 2 000,00 eura, pokrovitelj koje je Grad Šibenik.

„ Zbirka pjesama, odnosno poema "Demiurg guši muhe, crve, pahulje i vodu“, izdvojila se iz mnoštva dosljednošću pjesničkog izraza, izuzetnom erudicijom mlade i talentirane pjesnikinje, koja je ove godine već osvojila nagradu Goran za mlade pjesnike“, rekla je , uz ostalo, obrazlažući odluku žirija Đurđica Čilić.

Posljednja večer ovogodišnjih ŠKURA počela je također u znaku poezije. Svoje nove pjesničke zbirke predstavile su Nataša Govedić („ Knjiga prve pomoći“ ) i Vanda Mikšić („Bosa“). 

Svjetski priznati srpski i hrvatski književnik Dragan Velikić, dvostruki dobitnik Ninove književne nagrade,  govorio je sinoć o svom autofikcijskom djelu 'Bečki roman' . Radnja se naslanja se na kafkijanski događaj u Austriji, u kojemu se Velikićev sin pokušava u doba corone obraniti od lažnih optužbi za trovanje i uhođenje.

Sinoćnji program uvelike je obilježilo i sjećanje na Arsena Dedića. Polaznici radionice „Glumac ima vremena“ izveli su , pod vodstvom Leona Lučeva i Jelene Graovac Lučev,  performans „ Arsen Dedić, čovjek kao ja“. ŠKURE su zatvorene glazbenim programom, ujedno i posvetom obitelji Dedić, u kojem su nastupili Lu Dedić, Vojo Marković, Ivan Ercegović i Toma Cukrov.

„ Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način doprinijeli i pomogli da se i ove ŠKURE održe, kroz pokroviteljstvo, donacije, moralnu i svaku drugu podršku. Jer, vjerujte, bio je to zaista veliki izazov za na naš mali tim.  Došli do trenutka kad zatvaramo Šibenske književne ure i kad se opraštamo od vas do, ako sreće i podrške bude , otvaranja nekih novih ŠKURA“, rekla je na kraju umjetnička direktorica, književnica Olja Runjić.

