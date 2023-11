ZAŠTO ZNAMO BITI NAJGORI PREMA ONIMA DO KOJIH NAM JE STALO? "Ako nekog volite, onda želite da taj netko bude sretan. To je sva filozofija života"

Da, točno tako. Prema onima do kojih nam je stalo smo i najgori. Ne uvijek, ali u većini slučajeva bude tako. Kažu da oni koji nam zabiju nož u leđa, teren pripreme čvrstim zagrljajem. Koliko li istine ima u tome? Previše. Nekako, mislimo da imamo bezbroj bonusa kod osoba do kojih nam je stalo. Mislimo da će nam sve biti oprošteno. A najteže je oprostiti našim najdražima. Umjesto da nam budu melem na rani, često strgnu flaster s te iste rane.

Nagažen ponos više ne bih oprostila nikome

Koliko puta ste pročitali, osuđen za nasilje, ubio suprugu, djevojku… brata? A svi kažu, prekrasan čovjek. dobar. Svima bi pomogao, tih i miran. Što se dogodilo? I bomba je bezopasna dok joj se ne izvuče osigurač. Pita li se itko koliko je ta osoba nakupila bijesa u sebi? Previše. Nema takvo ponašanje opravdanja, niti bih ga ikad i pokušala tražiti. Nitko nema pravo oduzeti život. Imamo milijun opcija, a ubojstvo nikada ne bi trebalo spadati u tu skupinu. Ima nas različitih, više zlih nego dobrih. Većina svijet kroji po svojim mjerilima, imaju svoje zakone i svoju pravdu. Osobno sam se uvjerila kako ljudi u kući znaju biti okrutni, bezobzirni, a kad izađu vani, nije to ista osoba ni u kojem pogledu. Aj, požali se na takvog čovjeka? Svi će ti reći da nisi pri sebi. Što bi ti, on ili netko drugi htio?

Nema smisla uvjeravati svijet da vide samo iluziju, dobru glumu i savršeno odigranu ulogu koja je pripremana cijeli život. Znam, i ja sam ponekad bila okrutna prema onima do kojih mi je stalo. Jesam, priznajem. Svi bonusi koje sam ja imala prema ljudima, potrošeni su u prošlosti. Privilegiju da me izda netko kome vjerujem, ja ne prihvaćam. Jako sam rigorozna kada mi se napravi nešto što ja nikad ne bih ni napravila, ali ni oprostila. I ne opraštam. Neću se zamarati glupostima, nisam sitničava, ne tražim dlaku u jajeta, ali šaku u oko, ili nagažen ponos više ne bih oprostila nikome. I kad takva osoba kaže da mu je stalo? Hej, stalo mu je? Bože moj, ne mogu da se ne upitam kakva je ta osoba prema nekom do koga joj nije stalo? Pored takvih koji me vole, neprijatelji mi nikako nisu potrebni. To je jedini zaključak do kojeg sam došla, i mogla doći na temelju onog što sam preživjela.

Na ljubav se uzvraća ljubavlju, a ne poniženjem

Ne doživi li se najviše loših stvari iza četiri zida? Obitelj je država u malom, i svaka ima svoje zakone, ili svoje bezakonje. Ta ista obitelj temelj je društva, a šta će se na tim temeljima izgraditi ako su oni loši? Samo preslika onog što su nas naučili. Vjerujem da ima ljudi koji će se izdignuti iz svega lošeg, i da nikada neće biti kao osobe koje su im naštetile. Učimo kakvi ne trebamo biti, gradimo sami sebe, i sami biramo put. Ako netko u mojoj obitelji pije, vidim sve loše strane te ovisnosti. Zašto bih bila poput ostalih? Dobri ili loši, biramo sami. Sa dobrim ili lošim, isto biramo sami. Važno je da imamo mogućnost izbora. Ako nam netko otvori vrata pakla, gdje piše da u njega moramo ući? Dragi moji, ne radite ono što ne bi vidjeli da vama netko radi. To je pravilo koje nas nepogrešivo vodi na pravi put. Ako nekog volite, onda želite da taj netko bude sretan. To je sva filozofija života. Na ljubav se uzvraća ljubavlju, a ne poniženjem, batinama ili bilo čim drugim.

Ne budite loši prema onima kojima je stalo do vas. Njihov jedini grijeh je šta vole. U ljubavi se treba rasti, a ne brisati suze. Ljubav nije posjedovanje, nego poštivanje druge osobe.

Volite se… Život je previše kratak za bilo što drugo.