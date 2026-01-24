Zašto se psi često prevrću na leđa kada ugledaju svoje vlasnike?

Psi, kao vaši omiljeni ljubimci, imaju jedinstvene navike, a jedna od njih je da se, kada ugledaju svoje vlasnike, okreću i prevrću na leđa.

Stručnjaci objašnjavaju da je u tim slučajevima važno pratiti drhti li psu tijelo, jer to može biti znak tjeskobe. Ako nema drhtanja, pas je jednostavno susretljiv i to je dio njegova svakodnevnog ponašanja, piše Klix.

Osim toga, navodi se da psi žele da ih se mazi te da vlasnicima izlažu svoje najranjivije dijelove jer im vjeruju.

Uz to, psi pokazuju ljubav i povjerenje, uživaju u pažnji i daju do znanja da se osjećaju sigurno.

"Sretni psi koji vam pri povratku kući okreću trbuh zapravo vam pokazuju koliko vas vole. Njihovo je tijelo opušteno i čekaju vašu pažnju", kazali su.