ZARATILE DVIJE DRŽAVE Počeo rat na pragu Europe! Pokrenuta vojna operacija, čuju se sirene i detonacije

Ministarstvo obrane Azerbajdžana objavilo je kako je pokrenulo antiterorističku operaciju u svojoj odcijepljenoj regiji Nagorno-Karabah, pod kontrolom Armenije.

Napetosti oko te regije koja je međunarodno priznata kao dio Azerbajdžana, ali u njoj živi oko 120 tisuća Armenaca, su već mjesecima visoke, javlja Dnevnik.hr.

U utorak je ministarstvo obrane u Bakuu optužilo armenske snage za "sustavno granatiranje" vojnih položaja i reklo da je odgovorilo pokretanjem "lokalnih, protuterorističkih aktivnosti... kako bi se armenske snage razoružale i kako bi se osiguralo povlačenje njihovih formacija s teritorija naše zemlje".

Azerbajdžan tvrdi da nisu gađali civile niti civilne objekte.

Armensko ministarstvo obrane je pak priopćilo kako tvrdnje da su oni napali položaje vojske Azerbajdžana nisu istinite.

Prijavljeno je da je jedanaest azerbajdžanskih policajaca i civila ubijeno u eksploziji mine i u još jednom incidentu, javlja BBC.

U glavnom gradu Karabaha čuju se sirene za zračnu opasnost.

Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.

Artillery and suicide drones are in action by both sides.

It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj

